サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書から、抜粋・再構成して特別公開します。

プロジェクトを進めるうえで、きちんと周りの意見を聞く。

決して無理はせず、流れに逆らわない。

そんな、礼儀正しく独裁的でない言動は、一見、いいリーダーのふるまいに見えるかもしれません。

ですが、時と場合によっては、それがプロジェクトを崩壊させてしまうこともありえます。

とにかく現場で迷う時間をなくす

特に、予算や期限などが限られている場合は顕著にそれが現れます。

たとえば、映画撮影の場面。俳優陣、音声、照明、衣装、メイク、プロデューサーなど、プロフェッショナルが集まる現場で、制約を踏まえて、監督が指揮をとらねばなりません。

そんなとき、真っ先にカットすべきなのは「あなたが悩む時間」です。

「え〜〜〜っと、そっかそっか、そうなるか〜、どうしようかな〜〜〜、困ったな〜〜〜〜、うわ〜〜〜わかんないっすわ〜。え〜どうしようどうしよう。ちょっと30分考えさせてください」

という時間。

たとえば急に降ってきた雨、思ってた感じと違う俳優の演技、救急車のサイレンが近くでずっと鳴っているなどなど、撮影現場では、突然さまざまな問題が提示されます。

監督はチームのリーダーとして、突発的に起こった問題に対して「こうしよう」と方針を提示する必要があります。

莫大な予算があれば「今日はやめておきましょう。このシーンはまた明日撮りましょう」と言えるかもしれませんが、そんな決断は相当な巨匠でもない限り、許されません。

問題発生は避けられる

何より時間は止めることはできません。あなたがどうするべきか悩んでいるうちに、日が暮れてデイシーンが撮れなくなる、なんて最悪の事態です。

関わるすべての人にとって、時間は有限です。

そしてあなたには今日しか撮ることができない「撮りたいもの」がある。意地でも撮り切る必要があります。

そのためには問題に対してなるべく悩む時間を最小限に抑えること。そもそも問題を発生させないようにすることが非常に大切です。

周りへの配慮よりもまずは事前の準備。事前に考え尽くしておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。