◇セ・リーグ 阪神12―6巨人（2026年3月29日 東京D）

阪神8回表の逆転劇を生んだのは中川勇斗の送りバントである。5―6となって迎えた無死一、二塁、捕前に転がり全力疾走した。一塁へは頭から突っ込んだ。

何も危険なヘッドスライディングを推奨するわけではないが、気迫や闘志が自然と表に出るプレーというのはある。

中川は特にそんなタイプだ。熱い心がスイングにもランニングにもにじみ出る。そして心は伝染する。犠打を決めた中川の形相に三塁ベンチは総立ちになっていた。

「気持ちが出ていた。そういうものは伝わりやすい」とベンチにいた木浪聖也はみていた。

1死二、三塁から坂本誠志郎が中前へ同点打を放った。さらに2死二、三塁となって木浪が代打で出た。追い込まれながら、食らいついた打球は二塁右への緩いゴロとなり巨人二塁手・浦田俊輔がはじいた。疾走のうえ木浪も一塁へ頭から突っ込んだ。決勝の2点内野安打となった。

開幕前、監督・藤川球児が選手たちに話した「束になって向かっていこう」という一丸姿勢が表に出た逆転劇だった。

それにしても、木浪のゴロをなぜ、浦田ははじいたのか。打球はボテボテで緩く二塁右に転がった。浦田は二塁ベース寄りに守り、一、二塁間が広く空いていた。追いつくまで時間がかかり、焦ったのだろう。

恐らく、木浪の対左投手（この時は中川皓太）、および2ストライク後の打球傾向で一、二塁間は少なかったのではないか。巨人のシフトは裏目と出ていた。

8―6となった、その裏の守り。2死一、二塁で代打・丸佳浩が放った強烈な一、二塁間のゴロは中野拓夢が難なくさばいた。定位置なら右前打の打球だが、一、二塁間を詰め、深い位置にいたシフトが的中していた。一、二塁間の打球で明暗は分かれたわけである。

データでもう一つ。阪神が浴びた2本塁打は「まさか」の被弾だった。ボビー・ダルベックの同点2ランは湯浅京己の内角高め速球、泉口友汰の勝ち越しソロは及川雅貴の内角ぎりぎりのシュート（ツーシーム）だった。ともにデータ上は「打たれるわけがない」コース、球種だった。この「まさか」で乱戦となり、もつれたのだった。

今後、新たな対策が必要となろう。ただ、そんな想定外の事態にも揺るがず、最後は圧倒する強みは本物とみていいだろう。 ＝敬称略＝ （編集委員）