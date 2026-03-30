「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

阪神が終盤に粘りを発揮した。１点を追う八回に坂本誠志郎捕手の同点打と木浪聖也内野手が２点打。九回にも森下翔太外野手の１号ソロなどで巨人を突き放し２年連続の開幕カード勝ち越し。藤川球児監督は「非常に大きい」と手応えを口にした。

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−総力戦だった。

「日曜日…日曜日ですよね？日曜日の激しいゲームになりました」

−チームとして勢いづくような戦いだった。

「まだ早いですけどね。まだまだ時間は必要とすると思いますが、どちらかに傾くであろうその勝負が取れたというのは、チームにとって非常に大きいですね」

−森下がチーム１号。

「打撃の状態もすごくいいと思いますので、みんな当たりも出ていますし、とりあえず帰ろうと。関西に帰ろうと、そういう気持ちですね」

−３連戦を終え、今年の巨人に対する印象は。

「見ての通り攻撃力がありますし、どの球場も打球が少し遠くに飛んでいるような雰囲気もあります。野球の景色というのが今シーズンはまた、少し違うかもしれないです。この辺りがどうなっていくかを見守りながらゲームを行っていく。もう帰ろうよ（笑）」