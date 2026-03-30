瀬戸朝香、『ZIP！』で“初鳴き”「早めに寝ました」 水卜アナ「『ZIP!』で1番大事なこと」伝授
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（49）が、30日放送の日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50〜前9：00※一部地域を除く）に生出演。新たに月曜パーソナリティーとして番組に加入した瀬戸は、番組冒頭であいさつした。
【動画】「口元や仕草がイノッチそっくり」高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画披露の瀬戸朝香
番組冒頭、屋外から総合司会の同局・水卜麻美アナウンサー（38）が、「きょうから月曜日のパーソナリティーは俳優の瀬戸朝香さんです。よろしくお願いいたします」と紹介し、「今朝はどんなふうに迎えられましたか？」と質問。
瀬戸は、「もうほんと緊張してたんですけれども、とにかく寝ようと思って早めに寝ました」としっかり寝られたことを報告。水卜アナから「早起きがお得意と聞きました」という振りには「得意です！」とはっきり断言。水卜アナは「本当に頼もしいです。『ZIP!』で1番大事なことでございます」と伝えた。
そして瀬戸は、「頑張ります」「よろしくお願いします」と初々しく意気込んだ。
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番組冒頭、屋外から総合司会の同局・水卜麻美アナウンサー（38）が、「きょうから月曜日のパーソナリティーは俳優の瀬戸朝香さんです。よろしくお願いいたします」と紹介し、「今朝はどんなふうに迎えられましたか？」と質問。
瀬戸は、「もうほんと緊張してたんですけれども、とにかく寝ようと思って早めに寝ました」としっかり寝られたことを報告。水卜アナから「早起きがお得意と聞きました」という振りには「得意です！」とはっきり断言。水卜アナは「本当に頼もしいです。『ZIP!』で1番大事なことでございます」と伝えた。
そして瀬戸は、「頑張ります」「よろしくお願いします」と初々しく意気込んだ。