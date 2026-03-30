【GU人気ジャケット】がおすすめ！ バサっと羽織るだけ♡「大人カジュアルコーデ」

肌寒さが残る季節の変わり目コーデには、軽く羽織れるアウターが頼りになります。秋冬のトレンドの流れから、レザーアウターは引き続き気になる存在。そんなレザーアウターを今から取り入れるなら？ 今回は【GU（ジーユー）】のレザー調ジャケットを使った「大人のカジュアルコーデ」をご紹介します。

羽織るだけでサマ見えが狙える春ジャケットコーデ

【GU】「フェイクレザーハリントンジャケット」\5,990（税込）

今回注目したのは、丸みのある立体的なフォルムと、ほどよくゆとりのあるサイズ感が魅力のレザー調ジャケット。ハードな印象になりがちなアイテムも、襟付き＆コンパクトシルエットなら大人女性の装いに自然となじみやすくなります。全身をモノトーンでまとめれば洗練された印象に。

きれいめ派も取り入れやすい大人バランス

スタッフのNatsukiさんは同ジャケットのダークブラウンを着用。程よい光沢感のある素材で、コーデにさりげない上品さをプラスします。ナロースカートと合わせれば女性らしさが引き立つ辛口コーデが完成。きれいめパンツと合わせてハンサムに仕上げるのもおすすめです。

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