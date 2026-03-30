《新作》大大大当たりキターーーッ！！【ローソン】の「ワンハンドスイーツ」に注目♡

【ローソン】では、片手でパクッと食べられる「ワンハンドスイーツ」を販売中。仕事の休憩時間や、ほっと一息つきたいときにも食べやすい形状・大きさが魅力です。今回は、新作の「ワンハンドスイーツ」を含むおすすめスイーツをご紹介します。ぜひお店でチェックしてみて。

バナナとクリームのおいしい組み合わせ

「しっとりむぎゅっ！ バナナケーキ」は、@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「むっちり」とした食感のバナナケーキに「ミルキーで軽い口当たり」のクリームをのせたワンハンドスイーツ。作業中のおやつにもぴったりです。「ワンハンドでもポロポロこぼれない」のも魅力だそう。大きすぎないサイズ感もうれしいポイントです。

食感と香りがポイント

見た目からもしっとり濃密な感じが伝わってくるバナナケーキ。レポーターHaruさんによると「袋を開けた瞬間、バナナの甘い香りがフワーっ」と香ってきたそう。「またリピしたい美味しさ」と高評価。バナナケーキ好きはぜひ試してみて。価格は\248（税込）です。

サクサクパイ × ミルクホイップ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「大満足」と絶賛する「パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム」。シンプルな見た目ですがこだわり満載。厚めのパイ生地は「砕けるザクザク食感」で、クリームは「生クリームの甘い香りとミルクのコク」を感じられるそう。手に持って食べられる形状なのも魅力的です。\181（税込）と手頃な価格なので、パイコロネ好きは要チェックです。

頑張った日のごほうびスイーツ

ワンハンドスイーツとあわせてチェックしてほしい新作スイーツが「Uchi Cafe × ICHIBIKO いちごケーキ」\333（税込）。いちごスイーツの専門店【ICHIBIKO（イチビコ）】とのコラボ商品で、しっとり食感のスポンジに、いちごジュレ・いちごカスタード・マスカルポーネクリームを合わせています。レポーターHaruさんは「たっぷり絞られたマスカルポーネクリームが眼福」「満足度の高い一品」とお気に入りのよう。頑張った日のごほうびや週末のデザートにいかが？

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※こちらの記事ではftn_pics、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A