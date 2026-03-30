ロッテ―西武戦

プロ野球・ロッテは29日、本拠地ZOZOマリンスタジアムで西武と対戦。0-4で完封負けを喫した。この日は女性アイドルグループ「乃木坂46」のメンバー6人が来場。セレモニアルピッチで球場を沸かせた中で、グラウンドからの去り際に見せた礼儀が注目を浴びている。

球場を訪れたのは乃木坂46の野球好きメンバーで構成された乃木坂野球部の6人（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）。この日は小川と柴田がセレモニアルピッチを務めた。

その中でも注目を浴びたのは、黒見明香が見せた所作だった。6人はマウンドの手前で一礼。ファンの声援に手を振りながら球場裏へ向かった中で、黒見は再びグラウンドへ身体を向け、お辞儀後に立ち去っていた。

パーソル パ・リーグTV公式Xで実際の場面が公開されると、ファンからは「最後にグラウンドに向けてお礼していく黒見先輩、かっけぇーッス」「最後にグラウンドに一礼するくろみんは流石です」「最後に球場に向かってお辞儀するくろみんが可愛い」「くろみん退出する時に一礼するのさすがやなー」と喝采が集まっていた。

乃木坂46メンバーの来場は、パ・リーグとのコラボ企画の一環で実現。7月にはエスコンフィールド（日本ハム―オリックス／2日）、京セラドーム（オリックス―日本ハム／19日）、ベルーナドーム（西武―オリックス／31日）を訪問。その後、みずほPayPayドーム（ソフトバンク―日本ハム／8月6日）、楽天モバイルパーク（楽天―ソフトバンク／9月19日）と続く。



（THE ANSWER編集部）