舌苔が口臭の7割を占める！ SHIKIEN「子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」

記事ポイント 日本の小学生の約44.9%に口臭があり、最大の原因は舌の汚れ「舌苔（ぜったい）」小学校の6年間（6〜12歳）は舌機能が一生で最も発達する重要な成長期1日1分の舌ブラシケアで舌苔を除去できる子ども用製品が各638円で販売中 日本の小学生の約44.9%に口臭があり、最大の原因は舌の汚れ「舌苔（ぜったい）」小学校の6年間（6〜12歳）は舌機能が一生で最も発達する重要な成長期1日1分の舌ブラシケアで舌苔を除去できる子ども用製品が各638円で販売中

子どもの口臭の原因の7割は「舌苔（ぜったい）」であり、日本の小学生の約44.9%に口臭が見られるという研究結果があります。

小学校の6年間は舌の筋力・機能が一生で最も大きく発達する時期であり、この時期の適切なケアが将来の口腔健康に直結します。

SHIKIENは新学期を機に舌ケアの重要性を発信し、1日1分で使える子ども用舌ブラシを提案しています。

SHIKIEN「子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」

ブランド：SHIKIEN株式会社（新潟県新潟市）製品名：子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kidsカラー：全2色希望小売価格：各638円（税込）

SHIKIENが新学期を機に、歯磨きに加えた「舌ケア」の重要性と小学校期における舌機能の発達について公式HPで情報を公開しています。

現代の子どもは柔らかい食べ物を好む傾向にあり、「早食い」「ながら食い」によって咀嚼回数が減少しています。

顎の力が弱まると飲み込む力も低下し舌の位置にも変化が生じるため、家庭でのケア習慣が重要になっています。

小学生の口臭と舌苔の深い関係

東京医科歯科大学の研究「Prevalence and risk factors of halitosis in Japanese school children」によると、日本の小学生の約44.9%に口臭が見られることが明らかになっています。

舌苔の量が多い児童は口臭リスクが5.51倍、舌苔の厚さが多い児童は3.28倍口臭になりやすく、舌苔が小児口臭の最大のリスク要因と結論づけられています。

「口が臭い」と言われて学校に行きたくなくなるお子さんもいるほど、口臭は子どもの学校生活に大きな影響を与えます。

学校では歯科検診があり虫歯予防には対応できますが、舌ケアに関する指導や検診は存在しないため、家庭でのケアが唯一の対策となります。

小学校6年間は舌機能の発達の黄金期

小学校低学年（6〜8歳頃）は口腔機能が大きく発達する時期で、舌筋が発達し始め、上下・左右の動きがスムーズになります。

成人型嚥下が定着して食べ物を舌で集めて飲み込む動きができるようになり、発音の精度も向上します。

小学校高学年（9〜12歳頃）になると舌機能がほぼ成人レベルに達し、舌圧（舌の押す力）も大きく向上して咀嚼・嚥下が完全に成人型となります。

歯科衛生の専門家によると、現代の子どもでは舌筋力の弱さ・低位舌・口呼吸が増えており、この重要な成長過程での正常な発達を阻害するリスクとして指摘されています。

子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids の特徴

ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子さまでも安心・安全に使えます。

フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み、舌苔をしっかりと絡め取ります。

W-1シリーズ中でも特に舌に優しく、舌触りが気持ちよい設計です。

大人用の「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」は全4色・各638円（税込）で、特殊加工された極細ナイロン繊維を片面に約8,000本搭載しています。

1日1分の舌ブラシケアで、口臭の最大原因である舌苔を効果的に除去できます。

柔らかい樹脂素材のハンドルが、小学生でも安全に自分でケアできる設計となっています。

歯磨きとのセット使いで、将来の口腔健康につながる舌ケアルーティンが完成します。

子ども用 舌みがきスムーザーW-1の紹介でした。

よくある質問

Q. 子どもの口臭の主な原因は何ですか？

A. 最も多い原因は「舌苔（ぜったい）」という舌の汚れです。

東京医科歯科大学の研究によると舌苔の量が多い児童は口臭リスクが5.51倍となっており、舌苔が小児口臭の最大のリスク要因と結論づけられています。

Q. 子どもの舌ケアはどのように始めればいいですか？

A. 歯磨きの後などに子ども用舌ブラシを使い、1日1分程度舌を軽くブラッシングするだけです。SHIKIENの「子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」は各638円（税込）で、柔らかい樹脂素材のハンドルを採用しており、小学生でも安心して使えます。

Q. 小学校期に舌ケアが大切なのはなぜですか？

A. 小学校の6年間（6〜12歳）は舌の筋力・可動域・嚥下機能が一生で最も大きく発達する時期です。

この時期に舌苔を放置すると口臭リスクが高まるだけでなく、舌筋力の低下や口呼吸といった発達への悪影響も懸念されるため、家庭でのケアが重要になります。

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