最大18時間冷たさキープ！ CAMELBAK「ポディウム チタン」「ポディウム ステンレス」新色

記事ポイント 国内出荷2.5万本超のCAMELBAK真空断熱サイクリングボトルに新色が登場チタン製とステンレス製の2シリーズで最大18時間の保冷力を実現2026年4月1日より全国の自転車販売店で発売 国内出荷2.5万本超のCAMELBAK真空断熱サイクリングボトルに新色が登場チタン製とステンレス製の2シリーズで最大18時間の保冷力を実現2026年4月1日より全国の自転車販売店で発売

ハイドレーションバッグのパイオニア・CAMELBAK（キャメルバック）から、人気の真空断熱サイクリングボトルに新色が登場します。

国内出荷本数2.5万本を超える「ポディウム チタン」と「ポディウム ステンレス」の2シリーズで、2026年4月1日に発売となります。

最大18時間の保冷力を誇る高機能ボトルに、ターコイズやラベンダーなど魅力的なカラーが加わります。

CAMELBAK「ポディウム チタン」「ポディウム ステンレス」新色

ブランド：CAMELBAK（キャメルバック）発売日：2026年4月1日販売店舗：全国の自転車販売店

カリフォルニア発のブランド・CAMELBAKは、1988年に世界で初めて自転車レース向けハイドレーションシステムを開発しています。

国内での「ポディウム」シリーズ累計出荷本数は80万本を突破しており、その中でも真空断熱モデルは2.5万本を超える人気を誇ります。

今回の新色は、チタン製の「ポディウム チタン」とステンレス製の「ポディウム ステンレス」の両シリーズに展開されます。

どちらのシリーズも真空断熱二重構造を採用し、長時間にわたって冷たさをキープできます。

ボトルを傾けるだけでサイクリストにとって絶妙な流量で飲水ができる独自設計です。

ロックレバーをオンにすれば漏れを完全に防止でき、ライド中も安心して使えます。

飲み口はパーツ点数が少なく、メンテナンスも容易です。

ポディウム チタン

「ポディウム チタン」は、チタン素材ならではの唯一無二の存在感と圧倒的な機能性を両立しています。

新色「ターコイズチタン」が加わり、530mlサイズで展開されます。

保冷時間は7時間で、重量は240gです。

価格は24,200円（税込）となっています。

サイズは224×75×75mmで、一般的なボトルケージに収まる設計です。

ポディウム ステンレス

「ポディウム ステンレス」は、ソフトボトルでは実現できない圧倒的な保冷性能を誇る高機能ボトルです。

すべてのパーツが食器洗い機に対応しており、お手入れの手間がかかりません。

350ml・530ml・650mlの3サイズが用意されています。

350mlには「ブラック」「メタル」「モス」の3色が、530mlと650mlには「マーキュリーフォグ」「マーキュリーディープシー」「マーキュリーラベンダー」の3色がそれぞれラインナップされます。

350mlは6,380円（税込）、530mlは7,260円（税込）、650mlは8,140円（税込）です。

保冷時間は350mlと530mlが14時間、650mlは最大18時間を実現しています。

外気温や内容物の温度により保冷時間は変動します。

真空断熱二重構造により、夏場のロングライドでも冷たいドリンクを楽しめます。

ボトルを傾けるだけの簡単操作で、走行中でもスムーズに水分補給ができます。

新色のカラーバリエーションにより、バイクとのコーディネートも楽しめます。

飲み口部分は簡単に分解でき、清潔な状態を保てます。

真空断熱の保冷力と手軽なメンテナンス性を兼ね備えた、サイクリストのための本格ボトルです。

チタンの高級感からステンレスの豊富なサイズ・カラー展開まで、好みやスタイルに合わせて選べます。

2026年4月1日より全国の自転車販売店で手に入ります。

CAMELBAK「ポディウム チタン」「ポディウム ステンレス」新色の紹介でした。

よくある質問

Q. ポディウム チタンとポディウム ステンレスの違いは何ですか？

A. ポディウム チタンはチタン素材を使用した530mlの1サイズ展開で、保冷時間は7時間、価格は24,200円（税込）です。

ポディウム ステンレスはステンレス素材で350ml・530ml・650mlの3サイズがあり、保冷時間は最大18時間、価格は6,380円〜8,140円（税込）となっています。

Q. 新色のカラーにはどんな種類がありますか？

A. ポディウム チタンには「ターコイズチタン」が追加されます。

ポディウム ステンレスは350mlに「ブラック」「メタル」「モス」、530mlと650mlに「マーキュリーフォグ」「マーキュリーディープシー」「マーキュリーラベンダー」が登場します。

2026年4月1日より全国の自転車販売店で発売されます。

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