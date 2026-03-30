予防医療のプロが無料で相談対応！ Team HOPE「第15回インターペット東京」獣医師による無料健康相談会

記事ポイント 全国約2,900の動物病院が賛同するTeam HOPEが第15回インターペット東京に出展東1ホール M014ブースで獣医師によるペット無料健康相談会を開催2026年4月2日（木）〜5日（日）、東京ビッグサイトで実施予定 全国約2,900の動物病院が賛同するTeam HOPEが第15回インターペット東京に出展東1ホール M014ブースで獣医師によるペット無料健康相談会を開催2026年4月2日（木）〜5日（日）、東京ビッグサイトで実施予定

獣医師団体・Team HOPEが、日本最大級のペット産業見本市「第15回インターペット東京」に出展します。

東1ホール M014ブースでは、獣医師がペットの健康に関する悩みに無料で応じる相談会が開かれます。

ペットの予防医療と健康管理の普及を目指す全国約2,900の動物病院が賛同するこの団体が、愛犬・愛猫家に直接アドバイスを届けます。

Team HOPE「第15回インターペット東京」獣医師による無料健康相談会

催事名：第15回インターペット東京テーマ：人とペットの豊かな暮らしフェア日時：2026年4月2日（木）〜5日（日）10:00〜17:00（最終日は16:30まで）会場：東京ビッグサイト 東1・2・3・7・8ホール（東京都江東区有明3-11-1）Team HOPEブース：東1ホール M014アクセス：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分／ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩3分入場チケット：イープラス・チケットぴあで事前購入可。小学生以下とペットは入場無料

「インターペット東京」は、人とペットの豊かな暮らしを提案する日本最大級のペット産業見本市です。

昨年の来場者数は78,000人にのぼっており、2026年も多くの来場者が見込まれています。

Team HOPEブースの内容と団体について

Team HOPEは、ペットの予防医療と健康管理の普及・啓発活動を推進する獣医師団体です。

全国で約2,900の動物病院がこの活動に賛同し、「動物病院は病気になってから行く場所」というイメージを変えることを目指しています。

インターペット東京のブースでは、獣医師が来場者の愛犬・愛猫の健康に関する悩みや日常のケアについて丁寧にアドバイスします。

また、Team HOPE公式LINEの友だち登録案内も実施しており、登録することでペットの健康情報をタイムリーに受け取れます。

なお、4月2日（木）はビジネス来場者向けの「ビジネス商談限定日」です。

Team HOPEの無料健康相談会では、専門の獣医師にペットの健康状態を気軽に確認できます。

予防医療の視点から早期発見・早期対応を促す環境が、このブースで整っています。

公式LINEへの登録で、日常的な健康管理情報も継続してタイムリーに届きます。

Team HOPE「インターペット東京」無料健康相談会の紹介でした。

よくある質問

Q. Team HOPEのブースはインターペット東京のどこにありますか？

A. 東京ビッグサイトの東1ホール M014ブースに出展しています。

りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分でアクセスできます。

Q. ペットの健康相談会は誰でも無料で参加できますか？

A. 無料で参加できます。

獣医師がペットの健康管理や日常のケアについて丁寧にアドバイスします。

開催日時は2026年4月2日（木）〜5日（日）の10:00〜17:00（最終日は16:30まで）です。

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