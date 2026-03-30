相続診断士2名に任せる安心！ じぶん不動産「いちのみや不動産相続相談室」

記事ポイント 相続診断士2名が常駐し、相続の専門相談に幅広く対応生前の相続対策から問題点の診断・整理まで一貫してサポート2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開 相続診断士2名が常駐し、相続の専門相談に幅広く対応生前の相続対策から問題点の診断・整理まで一貫してサポート2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開

不動産の相続問題は、いざというとき後回しにしたくなる複雑なトラブルに発展するケースが少なくありません。

じぶん不動産は2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開しました。

相続診断士2名が常駐する専門体制で、生前対策から問題点の診断・整理まで、一宮市で地域密着型の相談サービスを提供しています。

じぶん不動産「いちのみや不動産相続相談室」

会社名：じぶん不動産株式会社所在地：愛知県一宮市（一宮市役所近く）サービス：いちのみや不動産相続相談室サイト公開：2026年2月

不動産の売却や相続問題は、物件の状態に関するトラブルなど、思わず後回しにしたくなる面倒ごとに発展するケースが多くあります。

同社には相続診断士が2名常駐しており、相続に関する基礎知識はもちろん、生前の相続対策や家族の想いをつなぐことを第一に考えた相談対応を行っています。

定期的にセミナーを開催しており、相続トラブルを防ぐための診断・問題点の整理を丁寧に進めています。

最終的には「笑顔で相続ができるように」をモットーに、お客様からの話をしっかりと伺う姿勢を大切にしています。

まずは相続トラブルを防ぐために診断・問題点の整理を行うことが重要で、同社ではその一歩目からしっかりとサポートしています。

一宮市役所からすぐの場所に位置しており、不動産の売買・相続のことは地域密着型のじぶん不動産で相談できます。

一宮市役所近くに店舗を構えるじぶん不動産は、地域に根ざした不動産相続の専門窓口として機能しています。

相続診断士が2名常駐し、相続の基礎知識から生前の相続対策まで専門的なサポートが受けられます。

定期セミナーの開催により、相続トラブルを防ぐための事前準備を地域全体でサポートする体制が整っています。

「笑顔で相続できる」実現に向け、丁寧な診断と問題整理がじぶん不動産の強みです。

いちのみや不動産相続相談室の紹介でした。

よくある質問

Q. いちのみや不動産相続相談室にはどのような専門家がいますか？

A. 相続診断士が2名常駐しており、相続の基礎知識や生前対策、家族の想いをつなぐサポートまで幅広く対応しています。

Q. じぶん不動産の店舗はどこにありますか？

A. 愛知県一宮市の一宮市役所からすぐの場所に店舗を構えており、不動産の売買・相続相談に対応しています。

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