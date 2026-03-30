名乗らずに通報！ ベイシスコンサルティング「サポ楽 施設＆住宅」

記事ポイント 匿名報告で住民・利用者の善意を引き出す参加型施設管理DXツールQRコードをスキャンするだけでアプリ不要・スマホひとつで手軽に通報できる国土交通省SBIR採択技術で写真・位置・時刻を自動保存し確実な記録を残す 匿名報告で住民・利用者の善意を引き出す参加型施設管理DXツールQRコードをスキャンするだけでアプリ不要・スマホひとつで手軽に通報できる国土交通省SBIR採択技術で写真・位置・時刻を自動保存し確実な記録を残す

建物の不具合を見つけながらも「名乗るほどではない」という心理から報告をためらう利用者と、管理員不在で早期発見が難しい管理会社--その両者の課題を同時に解決するDXツールが登場しています。

ベイシスコンサルティングが新規リリースした「サポ楽 施設＆住宅」は、匿名報告・QRコード完結・国土交通省SBIR採択技術という3つの強みで、建物の自律的な見守りを実現します。

マンション・アパートから公民館・公共施設まで、幅広い管理形態に対応しています。

ベイシスコンサルティング「サポ楽 施設＆住宅」

提供元：株式会社ベイシスコンサルティング（東京都）サービス名：サポ楽 施設＆住宅対象：マンション・アパート、公民館・公共施設匿名通報・専用アプリ不要・QRコード完結・写真付き即時報告採択：国土交通省SBIR フェーズ3 基金事業 第一分野 採択事業No.20

「サポ楽 施設＆住宅」は、住宅や公共施設の管理現場が抱える深刻な人手不足問題に対応するために開発された、住民・利用者参加型の施設管理DXツールです。

管理員が常駐できない物件では、巡回外の時間に発生する電球切れ・水漏れ・不法投棄などを早期に発見することが大きな課題となっています。

一方、利用者側も「わざわざ電話で名乗ってまで伝えるのは気が引ける」という心理から不具合を放置してしまうケースが少なくありません。

本サービスはこの両者の課題を解決し、「管理を楽に、住まいを健やかに」保つための新しい仕組みを提供します。

匿名報告とQRコードで実現する24時間の見守り

現場に設置された二次元コードをスマホで読み取るだけで、住民や利用者は「匿名」で不具合を報告できます。

専用アプリのインストールは不要で、写真付きの報告が即座に管理会社・オーナーへ届く仕組みとなっています。

また、事務所からでも事故発生箇所・通報箇所の現況を画像で確認できる機能も備えており、管理担当者が現地に出向かなくても状況の把握が可能です。

プライバシーを守りながら気軽に協力できる環境が整うことで、利用者の善意を最大限に引き出し、管理員不在でも24時間の見守り体制を構築します。

SBIR採択技術による確実な記録と多様な施設への対応

橋梁等の公共インフラ点検DXで培われた国土交通省SBIR採択技術により、すべての報告は「写真・位置・時刻」とともに自動保存されます。

「言った言わない」のトラブルを防ぎ、オーナーや自治体への誠実な報告エビデンスとして機能します。

マンション・アパートでは巡回頻度の低い物件でも住民の協力による見守り体制を構築でき、公民館・公共施設では窓口外や土日祝日の異変も迅速に把握できます。

さらに、2026年5月13日（水）〜15日（金）に東京ビッグサイト（西1〜2ホール）で開催される「自治体・公共week 2026」への出展も予定されています。

匿名通報の仕組みが住民・利用者の善意を引き出し、管理員不在でも建物全体を24時間カバーできます。

QRコードをかざすだけの手軽さと、SBIR採択技術による確実な記録が、早期発見・修繕コスト削減・資産価値の維持を同時に実現します。

マンションから公共施設まで幅広い管理形態に対応し、地域コミュニティの安全を守る自律的な見守りを可能にするツールとなっています。

「サポ楽 施設＆住宅」の紹介でした。

よくある質問

Q. サポ楽 施設＆住宅を利用するには専用アプリが必要ですか？

A. 専用アプリのインストールは不要です。

現場に設置された二次元コードをスマホで読み取るだけで、匿名での不具合報告が行えます。

Q. 報告内容はどのように記録・保存されますか？

A. 国土交通省SBIR採択技術により、すべての報告は「写真・位置・時刻」とともに自動保存されます。

管理会社やオーナー、自治体への報告エビデンスとして活用できます。

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