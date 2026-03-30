日本人の半数以上が運動不足！ 明治安田厚生事業団「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」

記事ポイント 厚労省推奨の身体活動量達成率は全体46.6%、成人は44.7%と2年連続で半数を下回る1日の歩数は成人7,017歩・高齢者5,428歩と推奨基準に届かない実態が明らかに1日の座位行動時間は全体平均8.8時間と長時間にわたる傾向が判明 厚労省推奨の身体活動量達成率は全体46.6%、成人は44.7%と2年連続で半数を下回る1日の歩数は成人7,017歩・高齢者5,428歩と推奨基準に届かない実態が明らかに1日の座位行動時間は全体平均8.8時間と長時間にわたる傾向が判明

明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団は、2025年11月に実施した「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の速報値を発表しています。

厚生労働省が定める推奨身体活動量の達成率は全体で46.6%にとどまり、成人（20〜64歳）では44.7%と半数を下回っています。

活動量計を用いた客観的なデータにより、日本人の身体活動の実態が数字として明確に浮き彫りになっています。

明治安田厚生事業団「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」

調査機関：明治安田厚生事業団・笹川スポーツ財団（共同研究）調査時期：2025年11月調査対象：全国47都道府県200地点、満20歳以上80歳未満の男女6,000人解析対象者数：1,353人（有効回収率22.6%）推奨身体活動量達成率（全体）：46.6%（速報値）1日平均歩数：6,648歩／座位行動時間：8.8時間

本調査は、身体活動に費やす時間・活動強度・座位時間を詳細に測定できる活動量計を用い、日本国内における身体活動の実態把握を目指す共同研究として2023年度から実施されています。

2024年度より全国47都道府県200地点で調査を展開しており、三軸加速度センサーを搭載した活動量計を腰に装着するだけで身体活動データを1分ごとに記録し、個人の歩数や活動量を客観的に測定しています。

推奨身体活動量の達成状況

厚生労働省は2024年1月、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」の中で新たな推奨身体活動量を示しました。

成人（20〜64歳）は1日60分以上（約8,000歩以上・週23メッツ・時以上）、高齢者（65歳以上）は1日40分以上（約6,000歩以上・週15メッツ・時以上）が推奨基準となっています。

2025年度の最新調査では、この基準を達成している割合は全体で46.6%にとどまっています。

年齢層別では、成人（20〜64歳）が44.7%、高齢者（65〜79歳）が53.3%で、成人の達成率は前年度調査に続いて半数を下回っています。

性別でみると、成人男性45.5%・女性44.2%、高齢者男性54.2%・女性52.2%となっており、成人女性の達成率が最も低い状況です。

歩数と座位行動時間の実態

1日あたりの歩数は、成人7,017歩・高齢者5,428歩で、いずれも身体活動ガイド2023が定める基準を下回っています。

一方、1日あたりの座位行動時間は全体で8.8時間（成人8.8時間・高齢者8.6時間）にのぼり、長時間の座位状態が広く定着していることが数字で示されています。

本調査では、「安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての動作」を身体活動と定義しており、立ち仕事や家事は低強度、階段昇降や運動・スポーツは中高強度に分類されます。

推奨身体活動量の基準となる3メッツ以上の活動には、歩行（3メッツ）・速歩（4.5メッツ）・ランニング（10メッツ）・庭仕事・水泳などが含まれます。

全国規模かつ代表性のある客観的データが存在していなかった課題に対し、本調査が実測データによる実態把握を進めています。

活動量計による客観的データが、国民の身体活動の実態を数値で可視化しています。

成人の推奨達成率が44.7%にとどまり、1日の座位時間が平均8.8時間にのぼる現状が、データとして明確に示されています。

全国47都道府県200地点を対象とした代表性ある調査として、健康政策の根拠データとなる位置づけを担っています。

「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2025」の紹介でした。

よくある質問

Q. 厚労省が推奨する身体活動量の基準はどのくらいですか？

A. 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」では、成人（20〜64歳）は1日60分以上（約8,000歩以上）、高齢者（65歳以上）は1日40分以上（約6,000歩以上）が推奨基準となっています。

歩行・速歩・庭仕事・水泳など3メッツ以上の活動が対象です。

Q. 今回の調査で日本人の身体活動量はどのくらいと判明していますか？

A. 2025年11月に実施した調査の速報値では、推奨身体活動量の達成率は全体で46.6%にとどまっています。1日の平均歩数は6,648歩、座位行動時間は8.8時間で、成人の1日歩数は7,017歩・高齢者は5,428歩と、いずれも推奨基準を下回っています。

Q. この調査はどのような方法で実施されていますか？

A. 三軸加速度センサーを搭載した活動量計を腰に装着し、土日を含む合計7日間にわたり身体活動データを1分ごとに客観的に記録しています。

全国47都道府県200地点から層化二段無作為抽出法で選ばれた満20〜80歳未満の男女6,000人を対象としており、質問票による運動・スポーツ実施状況の調査も並行して行われています。

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