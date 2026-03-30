DAIGO、料理番組でまさかのコール「2階席ぃ〜！元気ですか〜!?」 ライブさながらの熱狂収録
ミュージシャンでタレントのDAIGOと一緒に日々の献立の悩みを解決していくABCテレビ・テレビ朝日系の料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』（月〜金 後1：30）が4月で放送5年目に突入するのを受けて、初のスタジオ観覧収録を開催。その模様を4月6日〜10日の5日間にわたって放送する。
【番組カット】観覧席の全員と同じポーズを決めたDAIGO
2022年4月4日に放送がスタートした『DAIGOも台所』。当時は料理の経験がほとんどなかったDAIGOだが、この4年間でメキメキと腕を上げ、今では自宅で手作り料理を家族に振る舞い、当初の目標だった「娘のためのお弁当作り」もこなすまでになった。
そして今回、5年目を記念して番組初のスタジオ観覧を開催する。観覧客に見守られながら、DAIGOがこれまでに番組で習った料理の中から、家でもよく作るという「ヘビロテメニュー」を調理する。スタジオに拍手で迎えられたDAIGOは、観覧席にズラリと並ぶファンに、にこやかに手を振りつつも「うれしいけど、見られると緊張しますね〜」と一言。「『新婚さんいらっしゃい！』の(観覧で使っている)椅子を借りているみたいです」とプチ情報で和ませた。
しかし、DAIGOはやはりミュージシャン。収録が進むにつれてスタジオに観客がいる状況がだんだん楽しくなってきたよう。突然パスタの束をマイクに見立て、「観覧のみんな〜！盛り上がってますか〜？」と問いかけ、「イェーイ！」とリアクションをもらってニンマリしたかと思えば、観覧席の上段に座るファンに向けて「2階席ぃ〜！元気ですか〜!?」とさすがのコールを披露する。
さらに、金曜日担当の講師で料理コラムニストの山本ゆりさんとの収録では、「みんなで“ゆりさ〜ん！”って呼んでみましょう！」と“ゆりさんコール”を呼びかけるなど、さながらライブ会場のようなコール＆レスポンスでスタジオを盛り上げ、「ライブってこんな感じなんですね！！」とゆりさんを感動させていた。
■放送情報
4月6日（月）〜10日（金）午後1時30分〜1時45分（放送終了後、TVerで見逃し配信）
【番組カット】観覧席の全員と同じポーズを決めたDAIGO
2022年4月4日に放送がスタートした『DAIGOも台所』。当時は料理の経験がほとんどなかったDAIGOだが、この4年間でメキメキと腕を上げ、今では自宅で手作り料理を家族に振る舞い、当初の目標だった「娘のためのお弁当作り」もこなすまでになった。
しかし、DAIGOはやはりミュージシャン。収録が進むにつれてスタジオに観客がいる状況がだんだん楽しくなってきたよう。突然パスタの束をマイクに見立て、「観覧のみんな〜！盛り上がってますか〜？」と問いかけ、「イェーイ！」とリアクションをもらってニンマリしたかと思えば、観覧席の上段に座るファンに向けて「2階席ぃ〜！元気ですか〜!?」とさすがのコールを披露する。
さらに、金曜日担当の講師で料理コラムニストの山本ゆりさんとの収録では、「みんなで“ゆりさ〜ん！”って呼んでみましょう！」と“ゆりさんコール”を呼びかけるなど、さながらライブ会場のようなコール＆レスポンスでスタジオを盛り上げ、「ライブってこんな感じなんですね！！」とゆりさんを感動させていた。
■放送情報
4月6日（月）〜10日（金）午後1時30分〜1時45分（放送終了後、TVerで見逃し配信）