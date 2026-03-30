ディーン・フジオカ主演の新ドラマ『LOVED ONE』集合ビジュアル＆動画が公開 予告編に“重要な手がかり”
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート、毎週水曜 後10：00）の新ビジュアル・本予告映像が30日、公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
新ビジュアルは、ディーンをはじめとするMEJメンバーが集結。中央には、腕を組みながら穏やかな笑みを浮かべる主人公の天才法医学者・水沢真澄（ディーン）。その隣に立つMEJセンター長の桐生麻帆（瀧内公美）は、静かなたたずまいの中に揺るがぬ意志をにじませ、2人の存在がチームの軸として際立つ。
さらに、白衣に身を包んだ若き法医学者たち、本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）、そして検査技師の吉本由季子（川床明日香）が、それぞれの個性を宿した表情で並び立つ。
背後にはMEJのロゴが掲げられ、これから始動するチームならではの緊張感と、関係性が築かれていく予感が同居する、物語の幕開けを象徴する1枚となっている。
同ビジュアルは、メンバー全員が初めて顔を合わせた記念すべき日に撮影された。スタジオにキャストが集まり、「本日セットインです！よろしくお願いします」とスタッフの声が響くと、現場には自然と一体感が生まれた。
撮影は、真澄が推論を組み立てるシーンからスタート。ディーンは専門用語を含む長ゼリフに向き合い、カットがかかると空気は和らぎ、初対面とは思えない自然な会話が広がった。
本予告映像と新場面写真も一挙解禁。予告映像には、“遺された身体（からだ）”に刻まれた手がかりから答えへと迫る真澄の姿に加え、バディとなる麻帆やMEJメンバーら、それぞれの個性が垣間見える表情を描写。「異常死体」「3つの骨折」「不可解な暗号」「擦過痕」など、重要な手がかりが随所に織り込まれている。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
さらに、白衣に身を包んだ若き法医学者たち、本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）、そして検査技師の吉本由季子（川床明日香）が、それぞれの個性を宿した表情で並び立つ。
背後にはMEJのロゴが掲げられ、これから始動するチームならではの緊張感と、関係性が築かれていく予感が同居する、物語の幕開けを象徴する1枚となっている。
同ビジュアルは、メンバー全員が初めて顔を合わせた記念すべき日に撮影された。スタジオにキャストが集まり、「本日セットインです！よろしくお願いします」とスタッフの声が響くと、現場には自然と一体感が生まれた。
撮影は、真澄が推論を組み立てるシーンからスタート。ディーンは専門用語を含む長ゼリフに向き合い、カットがかかると空気は和らぎ、初対面とは思えない自然な会話が広がった。
本予告映像と新場面写真も一挙解禁。予告映像には、“遺された身体（からだ）”に刻まれた手がかりから答えへと迫る真澄の姿に加え、バディとなる麻帆やMEJメンバーら、それぞれの個性が垣間見える表情を描写。「異常死体」「3つの骨折」「不可解な暗号」「擦過痕」など、重要な手がかりが随所に織り込まれている。