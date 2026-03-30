ABCテレビ『おはよう朝日です』、梅田をジャック BIGMANではAぇ! group「この朝は」エレクトーンバージョンがBGMに【場所・時間】
ABCテレビは、30日から朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が古川昌希アナウンサーをメインMCに新たなスタートを切ることを受けて、同日から4月5日までJR大阪駅や梅田エリアで屋外広告を掲出すると発表した。
【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種
JR大阪駅の5・6・7・8番線ホームから御堂筋口へと続くエスカレーター横の広告スペースを『おはよう朝日です』が独占する。新メインMCの古川アナをはじめ、番組出演中の鷲尾千尋アナ、小櫃裕太郎アナ、大石紗椰アナ、新貝まゆアナ、そして番組最長出演者のキャラクター“朝おき太”のポスター（シート）全6種が並ぶ。
また、梅田エリアの大型ビジョン5か所で、古川アナと番組キャラクター朝おき太による特別映像を放映する。5か所のうち2か所のビジョンは音声放映にも対応。30日より新しくなった、Aぇ! groupが歌う番組新テーマソング「この朝は」のエレクトーン演奏バージョンがBGMとして流れる。
【屋外広告 掲出概要】
1. ポスター（シート）掲出
場所：JR大阪駅 5・6・7・8番線 御堂筋口エスカレーター横
JR京都線、JR神戸・宝塚線の各ホームと御堂筋口改札を結ぶエスカレーター壁面に合計24枚のポスター（シート）が掲出
期間：3月30日（月）〜4月5日（日）
2. ビジョン放映（特別映像＆新テーマソング）／15秒動画
放映場所：
（1）大阪駅御堂筋グランドビジョン
時間：朝6時〜深夜0時 ※3分に1度出現
（2）大阪駅御堂筋口セット
JR大阪駅1階の御堂筋口エリア（改札外南北コンコース）に設置されている全42面のビジョン
時間：朝6時〜深夜0時 ※3分に1度出現
（3）BIGMAN（※音声あり）
阪急大阪梅田駅の1階中央コンコース、紀伊國屋書店前にあるビジョン
時間：朝8時〜夜10時 ※15分に1度出現
（4）阪急梅田ゼロストリートビジョン（※音声あり）
阪急大阪梅田駅1階通路に設置されているビジョン
時間：朝5時〜深夜0時 ※3分に1度出現
（5）阪急梅田エントランスビジョン
JR大阪駅側から阪急大阪梅田駅側に向かう動線上に設置されているビジョン
時間：朝6時〜深夜0時 ※6分に1度出現
期間： 2026年3月30日（月）〜4月5日（日）（（1）〜（2）のビジョン全て）
【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種
JR大阪駅の5・6・7・8番線ホームから御堂筋口へと続くエスカレーター横の広告スペースを『おはよう朝日です』が独占する。新メインMCの古川アナをはじめ、番組出演中の鷲尾千尋アナ、小櫃裕太郎アナ、大石紗椰アナ、新貝まゆアナ、そして番組最長出演者のキャラクター“朝おき太”のポスター（シート）全6種が並ぶ。
【屋外広告 掲出概要】
1. ポスター（シート）掲出
場所：JR大阪駅 5・6・7・8番線 御堂筋口エスカレーター横
JR京都線、JR神戸・宝塚線の各ホームと御堂筋口改札を結ぶエスカレーター壁面に合計24枚のポスター（シート）が掲出
期間：3月30日（月）〜4月5日（日）
2. ビジョン放映（特別映像＆新テーマソング）／15秒動画
放映場所：
（1）大阪駅御堂筋グランドビジョン
時間：朝6時〜深夜0時 ※3分に1度出現
（2）大阪駅御堂筋口セット
JR大阪駅1階の御堂筋口エリア（改札外南北コンコース）に設置されている全42面のビジョン
時間：朝6時〜深夜0時 ※3分に1度出現
（3）BIGMAN（※音声あり）
阪急大阪梅田駅の1階中央コンコース、紀伊國屋書店前にあるビジョン
時間：朝8時〜夜10時 ※15分に1度出現
（4）阪急梅田ゼロストリートビジョン（※音声あり）
阪急大阪梅田駅1階通路に設置されているビジョン
時間：朝5時〜深夜0時 ※3分に1度出現
（5）阪急梅田エントランスビジョン
JR大阪駅側から阪急大阪梅田駅側に向かう動線上に設置されているビジョン
時間：朝6時〜深夜0時 ※6分に1度出現
期間： 2026年3月30日（月）〜4月5日（日）（（1）〜（2）のビジョン全て）