常識より己の心に従う！“日本のナイチンゲール”大関和は圧強めのお嬢様？妾を囲う夫を激詰め！離婚から始まる人生

2026年後期朝ドラで注目の大関和（チカ）はどんな人物？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する。



文・写真＝青山誠

家老の娘として生まれるも、父が辞職!?

大関和は「日本のナイチンゲール」と呼ばれた近代看護の先駆者。

安政5年4月11日（1858年5月23日）、黒羽藩家老・大関弾右衛門の次女として生まれた。黒羽藩は下野国（しもつけのくに／現在の栃木県）那須郡にある１万8000石の外様小藩。だが、弾右衛門が主導した硫黄鉱山開発などの藩政改革により財政は潤沢で、精強な軍事力を保有していた。それが幕府からも注目され、藩主の大関増裕は海軍奉行や若年寄など幕府の重職を歴任するようになる。

和が生まれた翌々年の9月に江戸城の桜田門外で大老・井伊直弼が暗殺され、幕末の動乱が始まった。慶応4年（1868）1月には鳥羽伏見の戦いが起こり、3月には江戸城が無血開城している。10歳の誕生日を迎える頃には戦火が北関東や奥羽にも及び、黒羽藩も新政府軍に与して前線に藩兵を派遣していた。

軍需物資輸送などの後方支援で藩庁も大忙し。そんな折に、突如、弾右衛門は家老を辞職してしまう。

「家禄も屋敷も返上して、明日からは乞食をすることになるかもしれぬ」

家族にそう告げて覚悟を求めた。この時、和は呆然として父の言葉を聞いていたという。ふだんは勝気で、言いたい事があれば黙っていない。頑固で融通の効かないところもあり、納得できなければ、いつまでも食い下がってくるのだが…この時は、突然のことに思考停止。何も言葉がでてこない。

激動の世の中、和に縁談が。しかし…

この1年前、慶応3年12月9日に、弾右衛門を重用していた藩主の大関増裕が急死した。那須神社裏の森で狩猟をしている最中、猟銃の暴発事故によるもの。事件には謎が多く暗殺説も囁かれていた。

これによって、息を吹き返した改革の抵抗勢力が、藩政を牛耳るようになる。改革派の弾右衛門は抵抗も虚しく、孤立無援となって家老辞職に追い込まれたようだった。彼もまた激情気質で正義感の強い頑固者、和の性格はこの父に似たのかもしれない。

弾右衛門は権家知事という“窓際族”の役職に追いやられる。廃藩置県後には隣県の白河県（現在の福島県白河市周辺）に薄給の下級公務員として雇用されるが、家老まで務めた人物が就くような仕事ではない。

幕末維新の風雲に翻弄され、さんざん辛酸を舐めさせられた。すっかり心身が疲弊していたようで、病を患い白河県職員はすぐに辞職してしまう。その後、黒羽に帰郷して療養するが体調は回復せず、蓄えはどんどん減ってゆくばかり。気弱になっていた…。そんな折、和に縁談話が持ちあがり、

「これは、良縁だ!」

と、弾右衛門は大喜び。暗く塞ぎ込んでいた表情に、久しぶりの笑顔があふれている。

気が進まない縁談に和は

だが、和にとっては気乗りしない縁談だ。相手は同じ元・黒羽藩士の渡辺福之進という男で、家格的にも大関家とつり合う上士の家柄。戊辰戦争では黒羽藩二番隊隊長として手柄をあげた猛者で、鷹揚で人柄が良いという評判もある。

また、維新後は所有する耕地が増えて、多くの小作人を使う地主になっている。士族には珍しい“維新の勝ち組”だった。ここまで聞けば、条件はとても良い。

ただ…福之進はすでに40歳を過ぎた中年男だった。当時の和は18歳、親子ほどの年齢差がある。また、彼は複数の妾を囲っているという噂も耳にする。和にはそれが一番嫌だった。

明治3年（1870）に制定された刑法典の新律綱領には「妻と妾は同等の二等親」と明記されている。明治政府は妾の存在を認め、正妻と同等の法的・社会的地位を保障していた。当時は地位や金のある者が妾を持つことは当然のことで、むしろ“男の甲斐性”として褒められる風潮があった。

イスラム教が一夫多妻制を認めたのは、戦争未亡人の救済や保護が目的だったという説があるが、福祉制度が未整備だった当時の日本も、富裕な男性が妾を持つことにはそういった一面があった。とくにこの頃の士族社会では、戊辰戦争で夫を失った戦争未亡人が増えている。戊辰戦争で従軍した福之進の妾のひとりには、会津藩領から連れてきた女性もいたという。

だが、そんな世間の常識は和の価値観と相容れない。弾右衛門も家老職にあった当時から妾を持たなかった。「潔癖」は大関家の家風なのかもしれない。

この頃の女子は早婚で、田舎だと15〜16歳で嫁入りするのが普通だから、和は行き遅れ気味。弾右衛門はそれを心配していた。病を患って気弱にもなっている。頑固で生きるのが下手な娘のことが気にかかる。自分が亡くなっても娘が食うに困らぬように、富裕な男に嫁がせたいと願っていた。

父の心情は痛いほど分かる。だから、和もここは堪えて縁談を了承することにした。当時の結婚は本人同士の意思よりも、親や親族など周辺の都合が優先される。結婚後にはじめて相手の顔を見る、相手の年齢を知る。そんなことも珍しくはない。

和が出した、ある条件

結婚にあたって和はひとつ、条件を出した。

それは、「妾と別れること」。これだけは譲れなかった。

意外にも、福之進はすぐに了承して婚姻は成立した。当時の男性の立場からすれば、かなり抑制して穏やかに対応していたと思う。ただ、彼にはそんな口約束を守る気などさらさらないのだが。

明治政府は天皇を頂点とする家族的な秩序構築をめざし、その一環として、戸主である夫の権限を強化して妻や子を支配できるように法制定を進めていた。江戸時代よりもむしろ、維新後のほうが男尊女卑の風潮が強くなっている。「妻は夫に従順であること」が求められる。

妻の側が結婚について条件をつけてくる、夫に自己主張することに、気を悪くする男は多いだろう。しかし、ここでは親子ほどの年齢差が功を奏したようだった。福之進には和の言動が「世間知らずな娘の戯言」としか思えない。

そのうち世間というものを知れば、馬鹿なことを言わなくなるはず。妾の存在も黙認するだろう、と…。それが大きな誤算だった。

結婚から約1年が過ぎた明治10年（1877）に和は男子を産んだ。福之進は「六郎」と名付けたが、初めて産んだ子供なのになぜ“六”になるのか? 和が不審に思って夫を問いただすと、夫はすぐに白状した。彼はすでにあちこちの妾に大勢の子を産ませており、和の産んだのは6番目の男子なのだと。また、この時に口を滑らせて、いまだ妾たちと関係がつづいていることも喋ってしまった。

激高した和がとった行動は

和は嘘がつけない正直者。誰もが自分と同じだと考えて、人の言うことをすぐ信じてしまう。騙されやすいが、騙されたと知った時の怒りも凄まじい。

この時も大泣きしながら激昂し、福之進を辟易とさせた。それでも彼は、離縁は求めてこないはずとタカを括っている。世間的に見れば和が非常識、そんなことで離縁すれば恥の上塗り。普通なら世間体を考えて思いとどまるはず。だが、自分の妻が普通ではないことに、彼はまだ気づいていなかった。

その後も和は執拗に、妾と別れるよう要求しつづける。福之進は「わかった、わかった」と言うだけで関係をつづけた。そして、ついに和の堪忍袋の緒が切れる。

明治13年（1880）長女・心が産まれた時に、実家での出産を希望して六郎と一緒に里帰り。出産後も夫のところには戻らずに離縁を申し入れた。この頃になると、聞き分けのない妻に福之進もすっかり呆れて、関係はすっかり冷え切っている。だから彼も離婚にすぐに承諾した。しかし、六郎までも手放す気はない。息子を戻すように再三要求するのだが、和はこれを頑として拒否しつづけた。

当時の慣習から逸脱しても

明治6年（1873）に裁判離婚制度が導入されて、妻の離婚請求権は法的に認められるようになった。その一方で、「子は父の家（イエ）に属する」という考え方が強く、離婚の際も子供は夫側の家にとどまるのが一般的だった。離婚した母親が子供と共に暮らすことは難しい。

福之進が強硬に主張すれば、和も六郎を手放さざるを得なくなる。だが、彼はなぜか要求を取り下げ、六郎を取り戻すのを諦めてしまう。まだ、2歳だった幼児を無理やりに母親から引き離すのは忍びなかったのかも知れない。

福之進もそんなに悪い奴でもないのかもしれない。当時の常識に照らしあわせても、彼は何も悪いことはしていない。むしろ、当時としては和のほうが自分勝手でワガママだったのだろう。世間の常識や人物の評価は、時代とともに変わってゆくものだ。現代の思考で常識や善悪を判断するのは難しい。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。近著に、『大関和 看護に人生を捧げた日本のナイチンゲール』『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（ともにKADOKAWA）。