「ブツ切り東西ルート」終端部も計画進展へ

埼玉県は2026（令和8）年3月22日、草加市内に整備する県道「柿木町蒲生線」バイパスについて、事業概要の資料を公開しました。

【そこにつながるのか!!】これが「レイクタウンの新バイパス」です（地図・写真で見る）

柿木町蒲生線バイパス（事業延長：約1km）は、越谷レイクタウンの南側を東西に走る、柿木町蒲生線の現道のバイパス路です。国道4号「東埼玉道路」から真っすぐ西へ、東武線の蒲生駅方面へ延びる道路の東端として計画されています。

東埼玉道路では現在、広大な中央分離帯に高架の自動車専用部（有料道路）を構築する事業を進めており、柿木町蒲生線との接続ポイントには仮称「柿木町蒲生線IC」が設けられる見込みです。

この付近の現道は、S字に曲がりつつ県立草加東高校の南側を抜けていきますが、バイパスは高校の北側を抜ける、直線的な線形。標準幅員25m、片側2車線で整備し、両側に歩道を設けます。工事への着手は2029（令和11）年度以降を見込んでいます。

では、この道路の西側はどこまで延びていく計画かというと、「南浦和」です。

柿木町蒲生線は、外環道の北側を並行して走る4車線の都市計画道路「南浦和越谷線」の東端の区間として、将来的には南浦和・川口方面から東埼玉道路までを1本でつなぐ計画です。

南浦和越谷線はこれまでに川口市内の8.8kmなどが開通しており、混雑が著しい外環道の下道、国道298号の「代替路」になると説明しています。この道路は綾瀬川の手前のゴミ処理場（戸塚環境センター）付近で“ブツ切り”となっていますが、越谷方面への延伸に着手しています。

ちなみに、蒲生駅の南側を東西に走る県道324号は、同駅付近だけ4車線に広がりますが、ここは南浦和越谷線として整備済みの区間です。