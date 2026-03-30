「誰だ、メジャーで通用しないなんて言ったのは！」メジャー4人目の偉業、ホワイトソックス村上宗隆が開幕から3戦連発と勢い止まらず、ファンも大興奮「ヤクルトファン＆MLBファンの自分にとって最高の気分です」「お見事です！」

村上がデビューから3戦連発と勢いをつけている(C)Getty Images

ホワイトソックス・村上宗隆は現地3月29日、敵地で行われたブルワーズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場、3戦連続となる本塁打を放った。

勢いが止まらない。2点をリードする2回2死の2打席目。フルカウントから右腕ブランドン・スプロートの内角低めのカットボールをすくいあげ、右翼へ持っていった。

【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン

打球速度102.1マイル（約164・3キロ）、飛距離375フィート（約114メートル）、打球速度38度。右手を大きく突き上げ、ダイヤモンドを1周、衝撃の一発に敵地も騒然となった。

初回無死一塁の1打席目は四球を選んで出塁。その後の満塁弾につなげ仕事を果たすと2打席目で猛打爆発となった。

26日（同27日）の開幕戦の9回先頭の打席でアーチを放ち、これがメジャー初アーチ、6番→4番、そしてこの日の2番と打順も上がりながら、快音が止まらない。