ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０日に放送され、同局系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が２９日に最終回を迎えたことを伝えた。

番組では「アッコに―」最終回放送終了後に謝恩会が行われたことを紹介。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは長年ＭＣを務めた歌手の和田アキ子について「アッコさん、４０年の思い出、それから感謝と思いが尽きないようで『朝まで飲む』とおっしゃっていましたので、もしかしたら今、まだ起きていて、飲んでいてご覧になっているかもしれません」と伝えた。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、最高視聴率は８９年３月５日放送回「２０・２パーセント」（世帯視聴率。ビデオリサーチ社調べ）。昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。２０２０年９月には「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定された。さらに同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。