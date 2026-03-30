「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの樺山美夏さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

「あいさつ」ができることの重要性

その人の第一印象を決定づける、もっとも重要なマナーは「あいさつ」だ。たった一度のあいさつが信頼関係に影響することも少なくない。昨今では、職場でのあいさつを意図的に無視する行為が、パワーハラスメントに該当する可能性もある。それほど、あいさつは人間関係を維持する基本マナーとして重要視されているのだ。

しかし、子どもは、社会で生きていく上であいさつがどれほど重要かまだ知らない。以前、私が小学校のPTA活動で、通学路の横断歩道の見守り当番をした際、自分から元気よくあいさつしてくれた児童は、全体の半分もいなかった。照れくさくて声が出ない子もいたと思うが、一番残念だったのは、こちらから挨拶しても下を向いて無視する子がいたことである。

「知らない人に声をかけてはいけない」という防犯上の教えも、もちろん大事だ。しかし、自分が通っている学校の先生や、子どもの安全を守るために横断歩道で黄色い旗を振っている保護者には、顔を上げて元気にあいさつできる子であってほしいと、親なら思う。社会でも、気持ち良くあいさつできる人は周りに親しまれているものだ。

自分からあいさつをしよう

そんなあいさつの第一歩を親子で楽しく学べるのが、小学校入学前後に知っておきたい93のマナーやルールを紹介した本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』だ。

本書の「じぶんから あいさつしよう」の項目では、日常生活のさまざまな場面のあいさつが吹き出し付きのイラストで描かれていてわかりやすい。

・いえをでるときは 「いってきます」と あいさつするよ。

・ともだちに あったら げんきに てをふろう。

・せんせいに あったら おじぎを して あいさつしよう。

・ともだちと わかれるときも てを ふって あいさつするよ。

『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』（p107）より引用

あいさつは大事だと頭でわかってはいても、恥ずかしがって自分からあいさつできない子もいる。私の娘も小1の頃はそうだった。そんなお子さんには、親が先生や友だち役になって、一緒に練習してみるといい。もちろん、親自身が子どもといるとき、明るく元気に人にあいさつする姿勢を示すことも忘れてはいけない。そういう場面を繰り返し目にしているうちに、子ども自身もあいさつすることへの心理的な抵抗感が薄れていくだろう。