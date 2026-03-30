藤井サチ、第1子妊娠を発表 今秋出産予定「夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」
モデルでタレントの藤井サチ（29）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。
【写真】ふっくらお腹を披露した藤井サチ
藤井は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」の書き出しで「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」とつづった。
続けて「出産は今秋頃を予定しております」とし「引き続き身体を大切にしながら、大好きなお仕事にも励んで参ります。まだ不安なこともありますが、無事に生まれてきてくれることを願いながら、穏やかな日々を大切に過ごしていきたいと思っております。温かく見守っていただけますと幸いです」とメッセージしている。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。上智大学卒業。2012年、『ミスセブンティーン2012』に選ばれ同誌の専属モデルとなる。17年、ファッション誌『ViVi』6月号より専属モデルを務めた。25年7月にねてより交際していた一般男性との結婚を報告した。
【写真】ふっくらお腹を披露した藤井サチ
藤井は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」の書き出しで「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」とつづった。
続けて「出産は今秋頃を予定しております」とし「引き続き身体を大切にしながら、大好きなお仕事にも励んで参ります。まだ不安なこともありますが、無事に生まれてきてくれることを願いながら、穏やかな日々を大切に過ごしていきたいと思っております。温かく見守っていただけますと幸いです」とメッセージしている。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。上智大学卒業。2012年、『ミスセブンティーン2012』に選ばれ同誌の専属モデルとなる。17年、ファッション誌『ViVi』6月号より専属モデルを務めた。25年7月にねてより交際していた一般男性との結婚を報告した。