◇ア・リーグ アストロズ 9―7 エンゼルス（2026年3月29日 ヒューストン）

アストロズの今井達也投手（27）が29日（日本時間30日）、本拠ヒューストンでのエンゼルス戦に先発してメジャー初登板。2回2/3で74球を投げ、3安打4四球4三振4失点で降板とホロ苦いデビューとなった。試合はアストロズが9―7で競り勝ち、エンゼルスとの開幕4連戦を2勝2敗とした。

初回の今井は2番・トラウトを直球勝負で3球三振に仕留めるなど無失点だったが、2四球を与えるなど25球を要した。2回は2三振を奪い3者凡退も、ア軍が4点を先制した直後の3回、トラウトの中前打と2四球の1死満塁から4番・ソレアに左翼線へ3点適時二塁打を浴びた。2死後、アデルの左前適時打で同点とされ、交代を命じられた。

アストロズのエスパーダ監督はこの日の今井について、「ああいうゾーンにばらつくような投球は予想していなかった」と振り返り、「ストライクを取れる能力があるのは分かっているから。まあ最初の登板はこれで終わったし、今井自身も早くまたマウンドに戻りたいと思っているはずだ」と次回の修正に期待した。

記者から“緊張があったのか、力みすぎか”と問われると「それは今井本人に聞くべきことだ」と断った上で、「私には特に緊張しているようには見えなかった。速球はしっかりストライクゾーンに投げられていたけど、変化球、特にスライダーやスプリットがゾーン内で安定していなかった。そこはこれから取り組んで修正していくことになると思う」と話した。