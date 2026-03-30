お笑いコンビ「ミキ」の亜生さんは3月29日、公式Xを更新。2019年のM-1王者「ミルクボーイ」の内海崇さんが愛用するアイテムを明かしました。



【写真】「20本は持ち歩いてないと不安です！」→証拠写真

亜生さんは内海さんのことを「『新幹線のグリーン車で配られるおしぼりが良すぎて、自分で取り寄せてる』でお馴染みのミルクボーイ内海さん」と紹介し、内海さんからおしぼりをおすそ分けしてもらったことを報告しました。同時に公開した写真には、うやうやしくおしぼりを手渡す内海さんの姿が。



その後、内海さんも自身のXを更新。亜生さんの投稿を引用する形で、「20本は持ち歩いてないと不安です！」と新幹線グリーン車のおしぼり愛を認めました。



新幹線のグリーン車では、パーサーが乗客におしぼりを配布するサービスがあります。丈夫で使い勝手がいいとの評判を受け、JR東海リテイリング・プラスが運営する「PLUSTA ONLINE STORE」では2024年から販売を開始。商品名は「東海道新幹線グリーン車で使われるおしぼり『めんです』」（50本入り、税込み1700円）。



綿100％で、サイズは300mm×235mmと大判。個包装のパッケージにもこだわりがあり、「『新幹線らしさ』を感じていただけるよう」との思いから、新幹線0系やN700系など5種類のピクトグラムがデザインされています。



JR東海の公式インスタグラムでは「東京ー新大阪間でも乾きにくい」「アウトドアやお掃除でも使える」とアピールしています。