名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「鹿児島県の温泉」ランキング！2位「霧島温泉郷」、1位は？【2026年調査】
日に日に暖かさが増し、各地で桜のつぼみが膨らみ始める3月は、春の息吹を感じながらの温泉旅にぴったりの季節です。柔らかな陽光に包まれた温泉街を浴浴で散策し、名湯に身を委ねて心からリラックスできる、この時期おすすめのスポットをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「鹿児島県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「様々な泉質の温泉が楽しむことができ、霧島連山の壮大な風景も見られるので一度行ってみたい」（40代女性／大阪府）
「霧島温泉郷を選んだ理由は、火山地帯ならではの多彩な泉質と、自然豊かな環境でゆったりと過ごせる魅力があるためです。硫黄の香りが漂う白濁湯から透明な単純泉まで、場所によって湯の特徴が異なり、温泉めぐりを楽しめる点が大きな魅力です。周囲には霧島連山の雄大な景色が広がり、四季折々の自然を感じながら入浴できる開放感も格別です。また、坂本龍馬ゆかりの地として歴史的な背景もあり、観光と温泉を同時に楽しめる点も魅力です。宿泊施設も多様で、静かに過ごせる旅館から眺望の良い宿まで選択肢が豊富です。温泉の質・自然・歴史がそろった温泉地として、ぜひ訪れてみたいと思いました」（40代女性／滋賀県）
「大小9つの温泉、鹿児島の郷土料理、大満喫できるからすき」（40代女性／長崎県）
▼回答者コメント
「砂風呂で蒸されてみたいから」（40代男性／神奈川県）
「砂むし温泉というユニークな体験ができる点が魅力的だからです。海を眺めながらリラックスできる環境で、一人旅でも非日常を存分に楽しめそうだと感じました。温泉街の規模もちょうどよく、自然と温泉体験を両方味わえる点が、行ってみたい鹿児島の温泉地だと思いました」（20代男性／福井県）
「海岸の砂に埋もれて温まるユニークな温泉体験ができ、雄大な自然を眺めながら入浴可能で、神経痛・筋肉痛・関節痛・慢性消化器病・冷え性・疲労回復に効果があるからです」（60代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「鹿児島県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：霧島温泉郷（116票）天孫降臨の神話が伝わる霧島山の懐に広がる霧島温泉郷。大小さまざまな温泉地から成り、それぞれで異なる泉質を楽しめるのが魅力です。坂本龍馬がお龍と共に日本初の新婚旅行で訪れた地としても有名で、硫黄の香りが漂う中で味わう湯煙の風情は格別。豊かな自然と歴史的なロマン、そして圧倒的な湯量を誇る霧島は、九州を代表する名湯の集まりです。
▼回答者コメント
「様々な泉質の温泉が楽しむことができ、霧島連山の壮大な風景も見られるので一度行ってみたい」（40代女性／大阪府）
「霧島温泉郷を選んだ理由は、火山地帯ならではの多彩な泉質と、自然豊かな環境でゆったりと過ごせる魅力があるためです。硫黄の香りが漂う白濁湯から透明な単純泉まで、場所によって湯の特徴が異なり、温泉めぐりを楽しめる点が大きな魅力です。周囲には霧島連山の雄大な景色が広がり、四季折々の自然を感じながら入浴できる開放感も格別です。また、坂本龍馬ゆかりの地として歴史的な背景もあり、観光と温泉を同時に楽しめる点も魅力です。宿泊施設も多様で、静かに過ごせる旅館から眺望の良い宿まで選択肢が豊富です。温泉の質・自然・歴史がそろった温泉地として、ぜひ訪れてみたいと思いました」（40代女性／滋賀県）
「大小9つの温泉、鹿児島の郷土料理、大満喫できるからすき」（40代女性／長崎県）
1位：指宿温泉（131票）鹿児島県の第1位に輝いたのは、薩摩半島の南端に位置する指宿（いぶすき）温泉です。名物の「砂むし温泉」は、海岸に湧き出す温泉の熱を利用した世界でも珍しい入浴法で、波の音を聞きながら温かい砂に包まれる体験は、ここでしか味わえない極上のリラックスタイム。メタケイ酸を豊富に含むお湯は保湿効果も高く、南国ムード漂う開放的な雰囲気とともに、心身をデトックスしたい多くの観光客を魅了しています。
▼回答者コメント
「砂風呂で蒸されてみたいから」（40代男性／神奈川県）
「砂むし温泉というユニークな体験ができる点が魅力的だからです。海を眺めながらリラックスできる環境で、一人旅でも非日常を存分に楽しめそうだと感じました。温泉街の規模もちょうどよく、自然と温泉体験を両方味わえる点が、行ってみたい鹿児島の温泉地だと思いました」（20代男性／福井県）
「海岸の砂に埋もれて温まるユニークな温泉体験ができ、雄大な自然を眺めながら入浴可能で、神経痛・筋肉痛・関節痛・慢性消化器病・冷え性・疲労回復に効果があるからです」（60代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)