◆米大リーグ アストロズ―エンゼルス（２９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦に先発してメジャーデビュー。３回に３安打２四球で４点を失って２回２／３の内容だった。チームは６―６で同点の８回に一挙３得点で勝ち越し、２連勝を飾り、今井に勝ち負けはつかなかった。試合後、中南米メディアのハビエル・ゴンザレス記者が取材に応じる右腕の姿をＸに投稿。今井は「本当に楽しみたい気持ちだったんですけど、多少は日本とまた違った雰囲気で投げたのもあって、久々に緊張したなという感じがあった。そこがよくなかったというか、いつもと違う感じで立っていた感覚ですね」と悔しさをにじませた。

さらに日本の打者との対戦との違いを問われると、「（メジャーの打者は）１００マイル近い真っすぐを平気ではじき返すような力があるので、そこが若干打たれるのが怖いというか、相手のその能力の高さというか、そういうところが焦りじゃないですけど、若干怖さというか、そういうのにつながって、力任せに投げてしまったのが今日はあったかなと」と話した。

今井は初回先頭のネトには四球を与えたが、トラウトを直球で攻めて見逃しで三振。２ストライク後の１球はトラウトがＡＢＳでチャレンジしたものの、外角高めに入っての３球三振だった。シャヌエルには四球を与えて１死一、二塁としたが、ソレアをスライダーで再び見逃し三振。モンカダは二ゴロに仕留め、無失点で切り抜けた。２回は三ゴロに２者連続空振り三振を奪い、２回を終えて４奪三振と上々のスタートを切った。

味方打線も２回に３安打３四球、相手の失策もあって４点を先制。今井に４点の援護点をプレゼントした。だが、直後の３回には１死からネトに四球与え、トラウトに直球を中前安打、シャヌエルに四球で１死満塁。ソレアに３球続けたスライダー狙い撃たれて左翼線に走者一掃の二塁打、２死からアデルにもスライダーを左翼線二塁打されて降板となった。オープン戦は６イニングで与えた四球は１個だけだったが、この日は４四球。７４球投げてストライクが３６球とストライク率が４８・６％とコントロールに苦しんだのが大きく響いた。

３年最大６３００万ドル（契約時レートで約９８億円）の大型契約を結んだ今井は、オープン戦無失点投球で順調に調整を終えていたが、公式戦ではホロ苦デビューとなった。