第３５回チャーチルダウンズカップ・Ｇ３（３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）は４月４日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。

注目はリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）。前走のジュニアカップでは、４頭横並びの激戦を制した。素質馬サレジオに勝った勝負強さが光り、レースセンスの高さでここも勝ち負け。栗東に移動して調整され、気配もいい。

アンドゥーリル（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）はアイビーステークスを勝って臨んだホープフルステークスで１番人気に支持されたが７着。やや距離が長かった印象もあり、現状では初勝利を挙げたマイル戦がベストだ。巻き返しておかしくない。

１戦１勝のアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は、新馬戦を３番手から楽に抜け出して快勝と素質の高さを示した。馬体からも大物感があり、いきなりの重賞挑戦でも上位争いになりそう。

シーミハットク（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は、実戦経験を積んで気性面の難しさが改善されてきた。京王杯２歳ステークスでは１３着に敗れたが、２度目の重賞挑戦なら大きく変わってきても驚けない。

バルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は前走の１勝クラスで２着と上昇のきっかけをつかんだ。姉にＧ１勝ち馬がいる良血馬で、そろそろ真価発揮か。