よりよくストロークするための右手の握り方とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

よりよくストロークするための右手の握り方とは

右手は手首の角度がつかないように握る

右手は、ショットのときのように、左手人指し指を包み込んだり絡めたりしません。左手小・中・薬指に右手小指側肉球を重ね、右手人指し・中・薬指を、大きく空けておいた左手人指し指の内側に入れます。正面から見て、左手親指の爪が見えている状態になっているのが望ましい形です。

右手のグリップで気をつけたいのは、手首の角度をつけないことです。パッティングでは手首を使わないというのが重要なポイント。もし、握る際に右手に角度がつくとストローク中、手首が戻る動きが入ってしまい、結果的に手首を使いやすくなってしまいます。また、右手と左手の距離をできるだけ縮めることも大事。そうすれば肩の高さが水平に近くなり、肩の動きがよりスムーズになります。私の場合は左手人指し指を外に出すと同時に、右手の小指を左手中指の上に乗せていますが、もし違和感がなければこの形をお勧めします。

【出典】『とことん上手くなる! パッティング家練メソッド』著者：松本哲也