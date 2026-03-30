ほとんどのゴルファーが気づいていないショット完成度を上げるポイントとは！？【菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！/ゴルフ】

ほとんどのゴルファーが気づいていないショット完成度を上げるポイントとは

スウィングはセットアップから始まっている

●ゴルフの上達はセットアップ次第

皆さんは、セットアップをスウィングを行うための準備だと考えていませんか？ ほとんどのゴルファーはそう思っているようですが、セットアップは準備でなく、スウィングの一部です。言い換えれば、スウィングはセットアップから始まるもので、ここで手違いがあると、そのあとどんなに頑張っても正しいスウィングにはなりません。

これは練習の段階でも同じことがいえます。多くのゴルファーは、スウィングの形にこだわって、たくさんの素振りをし、多くの球を打ちますが、セットアップに問題があればすべての練習は無駄になります。

もし皆さんが、本気でゴルフが上手くなりたいと思うなら、まずはセットアップにこだわってください。地味で面白みに欠ける練習になってしまいますが、しっかりやって完璧なアドレスが完成すれば、間違いなくショットの完成度は格段に上がります。

出典：『菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！』