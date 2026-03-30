【スイス】

KOFスイス先行指数（3月）16:00

予想 N/A 前回 104.2（KOFスイス先行指数)



【ユーロ圏】

ユーロ圏景況感指数（3月）18:00

予想 N/A 前回 98.3 （景況感指数)



ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（3月）18:00

予想 -16.3 前回 -16.3（ユーロ圏消費者信頼感)



ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 1.9%（前年比)

予想 N/A 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



※予定は変更することがあります

外部サイト