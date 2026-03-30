【スイス】
KOFスイス先行指数（3月）16:00
予想　N/A　前回　104.2（KOFスイス先行指数)

【ユーロ圏】
ユーロ圏景況感指数（3月）18:00
予想　N/A　前回　98.3 （景況感指数)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（3月）18:00
予想　-16.3　前回　-16.3（ユーロ圏消費者信頼感)

ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　1.9%（前年比)
予想　N/A　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　N/A　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

※予定は変更することがあります