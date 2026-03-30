フーシ派参戦で米イラン戦争激化 米国は地上作戦準備中 原油103ドル フーシ派参戦で米イラン戦争激化 米国は地上作戦準備中 原油103ドル

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フーシ派参戦で米イラン戦争激化 米国は地上作戦準備中 原油103ドル



イエメン親イラン武装組織フーシ派が中東戦争に参戦したほか、米国防総省がイランでの数週間にわたる地上作戦の準備を進めている。



ワシントンポストによると、戦争は新たな局面を迎える可能性があり、そのために数千人の米陸軍兵士と海兵隊員が中東に到着しているという。



フーシ派は米国とイスラエルの攻撃が停止するまで作戦を継続すると表明。



週明けNY原油は上昇して始まり、一時1バレル＝103ドル台に乗せた。米株は大幅下落スタート、NY金は軟調。為替市場では有事のドル買いが優勢。



東京時間07:27現在

ダウ平均先物JUN 26月限 45106.00（-318.00 -0.70%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6371.50（-40.75 -0.64%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23172.50（-156.00 -0.67%）



ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝102.76（+3.12 +3.13%）

ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4514.40（-9.90 -0.22%）

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