◇ア・リーグ ブルージェイズ5―2アスレチックス（2026年3月29日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、本拠でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で右中間席へメジャー1号本塁打を放つなど、4打数1安打1打点。チームは5―2で勝利して開幕3連勝を飾った。

2回先頭の第1打席はアスレチックス先発右腕のモラレスに2球で2ストライクと追い込まれ、3球目のスライダーにタイミングがずれて右飛に倒れた。3点リードの4回先頭で迎えた第2打席だった。1ボールからの2球目、96.4マイル（約155.1キロ）の直球をしっかりととらえた打球は右中間席へ伸びた。打球速度は110.4マイル（177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）の特大弾だった。メジャー12打席目で待望の一発が生まれ、これが初打点ともなった。

ホームベースを踏むと、主砲ゲレロがベンチから飛び出してお辞儀ポーズ。さらに恒例となっているブルーのホームラン・ジャケットを着せられた。このジャケットは「バリオジャケット」と呼ばれ、チームロゴ、監督・選手の出身国名がプリントされている。バリオはスペイン語で「近所」の意味だ。

ゲレロは試合後、開幕戦に続いて、岡本にバケツに入った氷水をかけて祝福した。常に岡本に寄り添う主砲の姿勢に、岡本は「（ゲレロは）色々教えてくれますし、尊敬できる選手の一人です」とし「本当にうれしいことですし、僕も誰かがホームランを打ったらうれしいですし、その輪の中に入っていけるよう、（その数を）増やしていきたい」と語った。