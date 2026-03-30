今回は、同居を強要する義母にお嫁さんが反撃したエピソードを紹介します。

義母に我慢の限界を迎え…

「私の義母は、会うたびに同居の話を持ちかけてきます。『息子夫婦が私たちの老後の世話をするのは当然でしょ？』と言ってくるのですが、義母の老後の世話なんてしたくありません。義母はいい人ぶっていますが、私にはすごく冷たく意地悪だからです。

義母に同居の話をされることにうんざりし、我慢の限界を迎えた私は、お試しの同居を提案しました。義母に『やっぱり同居は無理だ』と思わせるためです。

そしてお試し同居当日、寝室には濡れタオルを何枚も置き、食事は『硬い物が食べられない』という義母のために全部ミキサー食を用意。さらに『ぬるいお湯は嫌』と言われれば、50度の熱湯でお風呂を沸かしました。

これまで散々嫌がらせを受けてきた仕返しをしたわけです。『これでもまだ同居したいですか？』と義母に聞いたら、黙っていました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ お義母さんも、さすがにこれで懲りたでしょうか。同居を諦めてくれるといいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。