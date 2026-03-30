イングランドは「ブラジルより強い」。渡辺剛が警戒する”神出鬼没”のFWケイン「彼はどこまで落ちるか想像できない」
日本代表にとって北中米W杯メンバー発表前最後の試合は、聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド代表との大一番--。負傷者が相次いだ影響でW杯を3か月後に控えた今もなお、熾烈なポジション争いの続く守備陣から見ると、試練が確約されているとも言えるマッチアップとなる。
W杯出場権獲得後の昨年6月以降、9試合中6試合先発で存在感を高めているDF渡辺剛(フェイエノールト)は「自分は(昨年10月に勝利した)ブラジルよりも強いと思っている」と最大級の警戒を寄せ、「日本がここからこういうチームに勝っていかないといけないフェーズに入っていると思うので、いいチャレンジになるんじゃないかなと思う」と意気込んだ。
昨年10月のブラジル戦ではFWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)、FWマテウス・クーニャ(マンチェスター・U)、FWリシャルリソン(トッテナム)といった世界屈指のタレントとマッチアップし、なんとか立ちはだかっていた渡辺。しかし、イングランド相手にはまた別次元の対策が必要になると考えているようだ。
「個の能力がある中で(イングランドは)ちょっとタイプが違う。ビニシウス選手だと1対1で止めるとか、しっかりマークについておけば、局面で止められればというところがあるけど、今回はもっとチームの連係とか、一人一人の戦術理解とか、自分がここに出ていったら誰がここをカバーするとか、全部を理解していないといけない。だから一番難しい試合になるんじゃないかなと思ってます」
なかでも警戒しなければならないのが絶対的エースのFWハリー・ケインだ。現在32歳にしてイングランド代表通算78得点という最多記録を保持しており、今季のバイエルンでも公式戦40試合48得点と異次元の得点力を誇る稀代の点取り屋だが、ゴール前だけをケアしておけば良いわけではないのが彼の怖さだと言える。
「今まで自分がマッチアップしてきた選手とは違って、いろんなところに顔を出して試合を作ったりとか、試合を決め切るところがある選手なので、正直どうなるか分からないけど、しっかりとチームとして意識しながら彼をうまく自由にさせないというのは意識しないといけないポイントだと思います」
幅広いプレーエリアを持つ”神出鬼没”な選手に対し、積極的な迎撃対応ができるのは渡辺の大きな強みだ。しかし、ケインの場合は中盤の底までポジションを落としてビルドアップに絡む場面も頻繁にあるため、完全にマンツーマンで追い回すわけにいかないのが難しい。
「今までもマンツーマンで、ハイプレスで、例えば自分がマークしている選手が(中盤に)落ちたら全部ついていくというのがあったけど、彼に関してはどこまで落ちるかがちょっと想像ができない。どこで追うのをやめるか、どこまでが自分の範囲かというのを試合前には明確にしておきたいなと思っています」
ケインがゴールから離れたところで決して安心できるわけではなく、他の選手もゴール前で仕事をできるのがイングランド代表の選手層。またそこで他の選手に警戒が移った瞬間、再びゴール前に乗り込んでくるケインにやられるというのが対イングランド代表における避けるべき注意点となる。
「自分たちとしては掴むべきなのか、離してフリーにされて前を向かれたらピンチになるし、マンツーマンでやっている自分たちとしては嫌な動きですね。今までそこまで自由に動いてくる選手はマッチアップしてきた中でいなかったので、試合の中でも話しながら対応を変えていかないといけないと思っています」
とはいえ、すでにミーティングでも対策の整理は進んでいるといい、「ついていくところと、ついていった穴が開くのは間違いないので、誰がカバーするとか、ついていかずに他の選手がスライドして、その選手のマークに自分がつくとか、そこをうまくコミュニケーションしてやれたらベスト」と勝機をうかがう渡辺。ビッグマッチに向けては「あまり意気込まないように」という心構えを大事にしており、気負いよりも万全の準備で待ち受ける。
(取材・文 竹内達也)
W杯出場権獲得後の昨年6月以降、9試合中6試合先発で存在感を高めているDF渡辺剛(フェイエノールト)は「自分は(昨年10月に勝利した)ブラジルよりも強いと思っている」と最大級の警戒を寄せ、「日本がここからこういうチームに勝っていかないといけないフェーズに入っていると思うので、いいチャレンジになるんじゃないかなと思う」と意気込んだ。
「個の能力がある中で(イングランドは)ちょっとタイプが違う。ビニシウス選手だと1対1で止めるとか、しっかりマークについておけば、局面で止められればというところがあるけど、今回はもっとチームの連係とか、一人一人の戦術理解とか、自分がここに出ていったら誰がここをカバーするとか、全部を理解していないといけない。だから一番難しい試合になるんじゃないかなと思ってます」
なかでも警戒しなければならないのが絶対的エースのFWハリー・ケインだ。現在32歳にしてイングランド代表通算78得点という最多記録を保持しており、今季のバイエルンでも公式戦40試合48得点と異次元の得点力を誇る稀代の点取り屋だが、ゴール前だけをケアしておけば良いわけではないのが彼の怖さだと言える。
「今まで自分がマッチアップしてきた選手とは違って、いろんなところに顔を出して試合を作ったりとか、試合を決め切るところがある選手なので、正直どうなるか分からないけど、しっかりとチームとして意識しながら彼をうまく自由にさせないというのは意識しないといけないポイントだと思います」
幅広いプレーエリアを持つ”神出鬼没”な選手に対し、積極的な迎撃対応ができるのは渡辺の大きな強みだ。しかし、ケインの場合は中盤の底までポジションを落としてビルドアップに絡む場面も頻繁にあるため、完全にマンツーマンで追い回すわけにいかないのが難しい。
「今までもマンツーマンで、ハイプレスで、例えば自分がマークしている選手が(中盤に)落ちたら全部ついていくというのがあったけど、彼に関してはどこまで落ちるかがちょっと想像ができない。どこで追うのをやめるか、どこまでが自分の範囲かというのを試合前には明確にしておきたいなと思っています」
ケインがゴールから離れたところで決して安心できるわけではなく、他の選手もゴール前で仕事をできるのがイングランド代表の選手層。またそこで他の選手に警戒が移った瞬間、再びゴール前に乗り込んでくるケインにやられるというのが対イングランド代表における避けるべき注意点となる。
「自分たちとしては掴むべきなのか、離してフリーにされて前を向かれたらピンチになるし、マンツーマンでやっている自分たちとしては嫌な動きですね。今までそこまで自由に動いてくる選手はマッチアップしてきた中でいなかったので、試合の中でも話しながら対応を変えていかないといけないと思っています」
とはいえ、すでにミーティングでも対策の整理は進んでいるといい、「ついていくところと、ついていった穴が開くのは間違いないので、誰がカバーするとか、ついていかずに他の選手がスライドして、その選手のマークに自分がつくとか、そこをうまくコミュニケーションしてやれたらベスト」と勝機をうかがう渡辺。ビッグマッチに向けては「あまり意気込まないように」という心構えを大事にしており、気負いよりも万全の準備で待ち受ける。
(取材・文 竹内達也)