この記事をまとめると ■ジェイズレーシングがセントラルサーキットを買収した ■5つの改革方針で施設の老朽化と利用者の高齢化に挑む ■アンバサダーに“ドリキン”こと土屋圭市氏を任命

土屋圭市をアンバサダーに迎えてセントラルサーキットが再始動

ホンダ車専門ブランド「ジェイズレーシング」を展開する大阪府のジェイズ・コーポレーションが、兵庫県西脇市に位置するセントラルサーキットを買収した。その経緯と今後の展望について説明するメディア向け会見が開催され、同社代表の梅本淳一さん、そしてアンバサダーに就任した土屋圭市さんが登壇した。

はじめに、中尾本部長がジェイズコーポレーションの変遷を説明。従来はホンダ車向けチューニングパーツの開発と販売をメインに事業を展開してきたが、近年は中古車輸出や陸送などを含むグローバルなモビリティ事業へと拡大。売上規模も2014年頃の約5億円から、現在は70億円規模へと成長しているという。

今回取得したセントラルサーキットは、大阪から1時間という好アクセスを誇る関西圏では数少ないJAF公認コースで、テクニカルなレイアウトが特徴だ。一方で、施設の老朽化や利用者の高齢化といった課題も抱えている。会員の平均年齢は2000年頃の30代前半から、現在は50歳前後にまで上昇しているというデータも出ており、新規ユーザーの獲得が急務となっている。

こうした状況を踏まえ、同社は大きく5つの改革方針を掲げた。第1にブランド刷新としてロゴとウェブサイトをリニューアル。第2にアンバサダーとして土屋氏を迎え、発信力を強化する。第3にイベント拡充とカテゴリー多様化、第4にドライバーおよびオフィシャルの育成プログラムの構築、そして第5に施設の大規模改修である。

とくに印象的だったのは改修の優先順位についての議論だ。国際規格サーキット化を視野に、安全設備の更新なども検討されているが、土屋さんから「まずはトイレをきれいに」と、梅本代表へ提言があったという。

家族やパートナーも一緒に快適に過ごせる環境をつくり、「またサーキットに来たい」と思ってもらうことが大切だと、土屋さんは語る。この提言を受け、同社も方針を再整理し、“すべての層に開かれたサーキット”を目標に据えることとなった。

すべてはモータースポーツを次世代へ繋ぐために

将来的にはコースを延長し、全長4km級を目指す。また、国内外レースの誘致も視野に入れるという。ただし、現状では安全設備の不足など課題も多く、まずは段階的な改修と稼働率向上を進める方針だ。現在約3割とされる稼働率を8割程度まで高めることで、経営基盤の安定化を図る。

利用者に関しては、既存会員制度は当面維持するものの、オンライン予約システムの導入など、運営面の近代化を進める。これにより運営効率を高めつつ、より多くの来場者を受け入れる体制を整える狙いだ。

アンバサダーに就任した土屋さんは、「梅本さんと僕のレースに対する姿勢が一致していました。僕にできることがあれば協力します」とコメント。自身の経験をもとにアドバイスを行いながら、サーキットの価値向上に貢献していく考えを示した。

買収の経緯について梅本代表は、「もともとサーキットを探していたわけではなく、話が来て決断した」と振り返る。その上で「自分たちなら成長させられるという自負があった」と語り、強い意欲をにじませた。

会見を通じて浮かび上がったのは、単なる施設再生にとどまらず、“文化としてのモータースポーツ”を次世代へつなぐという意思だ。ハードの刷新だけでなく、人材育成や裾野拡大まで含めた総合的な取り組みによって、セントラルサーキットは新たなフェーズへと踏み出そうとしている。今後の具体的な施策と、その成果に注目が集まる。