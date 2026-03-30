【ローラ誕生日】意外な本名も公表！タイトなドレスから美腹筋あらわな農作業スタイルまでイッキ見
3月30日はモデルでタレントのローラの誕生日。ローラは2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルに。明るい語り口と誰に対してもタメ口で接するキャラクターが受け、バラエティ番組等、メディアへの露出が増えた。現在はアメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しており、2025年3月には自身のInstagramにて本名が「佐藤えり」であることを公表。毎月新潟を訪れ、農業を学ぶ決意を明かした。この記事ではローラの1年をInstagramの投稿で振り返っていく。
【写真】着物姿、タイトなドレス姿、美腹筋の農業コーデ…美しいローラをイッキ見
■美しい着物姿
2025年4月、ローラは美しい着物姿の写真を投稿。静ひつな和室で正座をしているショットや、バックショットなどを公開した。ローラは「今回きているお着物は、昨年創業100周年を迎えた京都・西陣で織物づくりに励む織屋『織楽浅野』さんからお借りした物だよ」と説明。帯については「古代エジプト遺跡の壁画に描かれているハスの花をモチーフに織り込まれていてとってもかわいい」とつづっている。
ローラの着物姿に、コメント欄には「ハイパーお美しいです」「とっても魅力的で大好き」「なんて素敵なんだ」「優美な和服姿」などの声が集まっている。
■履いてる？ ギリギリコーデ
2025年5月には、大胆に足を出したコーディネートのショットを公開。上半身は白いニット、下半身は足が大胆に露出しているコーデで体育座りをしているショットや腕を上に伸ばしている写真を投稿した。この写真のローラは美しい黒髪で「今までずっと髪を染めていたけれど,,,自分を愛する事を意識し始めたら、どんどん自分の持っているありのままの黒髪がすきになってきたよ」と気持ちの変化を明かしている。
コメント欄には「めちゃめちゃ綺麗」「黒髪とても似合ってるよ」「艶美人」「世界一セクシー」などの反響が寄せられた。
■ベッドでの寝転びショット
2025年6月には、ベッドに寝転んでじっとカメラを見つめているショットを公開。ローラは美しいデコルテが際立つオフショルダーのトップスを着用。大きな瞳と美しい黒髪、ブラックコーデが印象的な写真となっている。ローラは窓辺に佇む全身ショットも公開しており、引き締まったスタイルの良さも目立つ投稿となった。
ファンからは「素敵な瞳に吸い込まれそうです」「美しい」「妖艶です」「大人の魅力を感じます」などの声が集まった。
タイトドレス姿や農業コーデも公開
■ブラックタイトドレス
2025年8月、ローラは胸元がざっくりと開いているブラックのタイトドレスショットを投稿。和が感じられる背景を前に立っている姿や、髪をかきあげている姿、ちょこんとしゃがんでいる姿などを公開した。手にはイヴ・サンローランのバックを手にしており、ローラは「和とドレスとYsL」とコメントしている。
ファンからは「カッコいい！」「エレガントですね」「永遠の憧れ」「美しいです」などの反響が寄せられている。
■美腹筋あらわな農業コーデ
2025年10月、ローラは「初めてのお米の収穫 人生で忘れられない経験になりました」と添え、米を収穫している姿を投稿。ローラはブラックのタンクトップにパンツ、長靴に軍手を着用しており、引き締まった腹筋を出したスタイルを披露した。ローラは「今の時代はほとんどが機械で収穫だけれど、今回は昔の日本の姿みたいに無農薬で全部手で収穫する事にチャレンジをしました」と告白。周りと協力しながら無農薬のコシヒカリの収穫ができたと明かし「夢がまたもう一つ叶いました」とつづった。
ファンからは「素敵な光景」「素晴らしいです」「カッコイイ」「収穫おめでとうございます」などの声が集まった。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）
■美しい着物姿
2025年4月、ローラは美しい着物姿の写真を投稿。静ひつな和室で正座をしているショットや、バックショットなどを公開した。ローラは「今回きているお着物は、昨年創業100周年を迎えた京都・西陣で織物づくりに励む織屋『織楽浅野』さんからお借りした物だよ」と説明。帯については「古代エジプト遺跡の壁画に描かれているハスの花をモチーフに織り込まれていてとってもかわいい」とつづっている。
ローラの着物姿に、コメント欄には「ハイパーお美しいです」「とっても魅力的で大好き」「なんて素敵なんだ」「優美な和服姿」などの声が集まっている。
■履いてる？ ギリギリコーデ
2025年5月には、大胆に足を出したコーディネートのショットを公開。上半身は白いニット、下半身は足が大胆に露出しているコーデで体育座りをしているショットや腕を上に伸ばしている写真を投稿した。この写真のローラは美しい黒髪で「今までずっと髪を染めていたけれど,,,自分を愛する事を意識し始めたら、どんどん自分の持っているありのままの黒髪がすきになってきたよ」と気持ちの変化を明かしている。
コメント欄には「めちゃめちゃ綺麗」「黒髪とても似合ってるよ」「艶美人」「世界一セクシー」などの反響が寄せられた。
■ベッドでの寝転びショット
2025年6月には、ベッドに寝転んでじっとカメラを見つめているショットを公開。ローラは美しいデコルテが際立つオフショルダーのトップスを着用。大きな瞳と美しい黒髪、ブラックコーデが印象的な写真となっている。ローラは窓辺に佇む全身ショットも公開しており、引き締まったスタイルの良さも目立つ投稿となった。
ファンからは「素敵な瞳に吸い込まれそうです」「美しい」「妖艶です」「大人の魅力を感じます」などの声が集まった。
タイトドレス姿や農業コーデも公開
■ブラックタイトドレス
2025年8月、ローラは胸元がざっくりと開いているブラックのタイトドレスショットを投稿。和が感じられる背景を前に立っている姿や、髪をかきあげている姿、ちょこんとしゃがんでいる姿などを公開した。手にはイヴ・サンローランのバックを手にしており、ローラは「和とドレスとYsL」とコメントしている。
ファンからは「カッコいい！」「エレガントですね」「永遠の憧れ」「美しいです」などの反響が寄せられている。
■美腹筋あらわな農業コーデ
2025年10月、ローラは「初めてのお米の収穫 人生で忘れられない経験になりました」と添え、米を収穫している姿を投稿。ローラはブラックのタンクトップにパンツ、長靴に軍手を着用しており、引き締まった腹筋を出したスタイルを披露した。ローラは「今の時代はほとんどが機械で収穫だけれど、今回は昔の日本の姿みたいに無農薬で全部手で収穫する事にチャレンジをしました」と告白。周りと協力しながら無農薬のコシヒカリの収穫ができたと明かし「夢がまたもう一つ叶いました」とつづった。
ファンからは「素敵な光景」「素晴らしいです」「カッコイイ」「収穫おめでとうございます」などの声が集まった。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）