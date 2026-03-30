フジテレビアナが異例の退社ラッシュ 永島優美、竹内友佳ら2025年3月〜1年間で8人
昨年からネットで大きな話題となっていたのがフジテレビアナウンサーの退社ラッシュ。ここでは2026年3月までの1年間で退社を発表したアナウンサーたちの情報をまとめてみた。
【写真】フジテレビアナ、1年間で退社発表8名！ 全員イッキ見
■2025年3月には3名が退社発表
2025年3月末に退社したのは『めざまし8』で情報キャスターを務めていた西岡孝洋。1998年に入社した西岡はオリンピックやサッカーW杯の実況を担当し『プロ野球ニュース』、『FNNスーパーニュース』などの番組に出演。在籍中から行政書士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を取得していたという西岡は2025年2月退社発表の中で「退社後は、法律や不動産、金融などの分野で、アナウンサーとして培った『伝える力』を活かし、新たな道を歩んでいく所存です」とコメント。退社後の2025年6月には自身のXでエイベックス・マネジメント・エージェンシーとのエージェント契約締結を報告。また今年開催されたミラノ・コルティナオリンピックでは、TVerでの無料配信でMCを務めていた。
2025年3月10日に自身のInstagramで同月末をもっての退社を発表したのは2008年に入社した椿原慶子さん。2018年に結婚し、2児の母でもある彼女は、在籍時には『FNNスーパーニュース』、『ワイドナショー』、『週刊フジテレビ批評』などの番組に出演。Instagramの中で退社理由について“もう少し家族との時間を大事に過ごしたい”と明かしていた椿原さん。「温かい先輩やスタッフ、どんな時も寄り添ってくれた同僚など、多くの方々に支えていただいた幸せな17年間でした」と振り返りつつ「今後は、家族との時間をさらに大切にしながら、自分のペースで人生を歩んでいきたいと思います。フジテレビで培った経験を活かし、また皆さまにいつかどこかでお目にかかれますと幸いです」とコメント。この投稿にファンからは「17年間、ありがとうございました！」「ご家族との充実した時間を過ごされて、またいつか画面越しにお目にかかれたらと思います」といった労いの言葉が寄せられていた。
同じく2025年3月10日に自身のInstagramで退社を発表したのが2014年に入社し『めざましテレビ』のメインキャスターを務めていた永島優美。プライベートでは2021年3月に結婚し、2024年1月に第1子出産を報告していた永島。Instagram上での発表では、前年10月から退社の準備を進めていたと説明し「来月からは新しい環境に身を置き“伝える力”を活かした仕事はもちろん、25年間続けてきたダンスなどスポーツに関する仕事や、3年前に取得した資格「果物インストラクター」「オーガニックフルーツソムリエ」として、フルーツの魅力を伝える仕事に携わっていきたいと考えています」とコメントしている。この報告にファンからは「新たな場所で笑顔とフルーツの良さを伝えて下さいね」「泣いちゃった。明るくて大好きでした」「新たな挑戦応援します！ファイト!!」などの声が集まった。現在、永島はフリーアナウンサーとしてラジオ番組『SPORTLIGHT』（TOKYO FM）に出演している。
■2025年6〜12月には若手女子アナ2名が
2025年3月下旬、フジテレビを通じて同年6月30日での退社を発表したのは2022年入社の岸本理沙さん。在籍中は『Live News イット！』や『ぽかぽか』などの番組に出演していた彼女は、局を通じた報告の中で「番組を通じてさまざまな業界、専門分野の方とお会いする中で、1年ほど前から国内外の企業経営の仕事に関心を持ち始めました」と明かし「深く知識を習得していくためにはいったん区切りをつけた方がいいとの決断に至りました」と退社理由を説明。退社後については「他の企業に籍を置き、自分の目指す道を全うすべく精進してまいります」とコメントした。この報告にSNS上には「大好きな岸本アナが辞めるなんて悲しい」「きっしー退社早すぎるよぉ〜」「新しいチャレンジ、すごいよね〜！カッコイイ〜」といった反応がポストされていた。
そして2025年12月にInstagramで同年いっぱいでの退社を報告したのが2019年入社の藤本万梨乃さん。学生時代から『ABEMA NEWS』（ABEMA）や『News Access』（BS朝日）でキャスターを務めていた彼女は入社後には『めざましテレビ』、『さんまのお笑い向上委員会』、『Mr.サンデー』などの番組に出演していた。プライベートでは2025年に結婚を報告していた藤本さん。Instagramへの投稿では「会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、退社後については「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります」とコメント。ファンからは「びっくりした！」「ユーモアあるキャラクターが大好きでした！」「素敵な笑顔で癒されてました お疲れ様」などの声が集まっている。
■この3月にも続々退社発表
さらに今月、Instagramで6月をもって退社することを報告したのが2015年に入社した小澤陽子。在籍中は『みんなのKEIBA』や『Live News イット！』、『全力！脱力タイムズ』などの番組に出演していた彼女は、2022年10月に結婚し、2024年2月には第1子を出産したことを報道されていた。退社を報告したInstagramの投稿の中で小澤は「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」と振り返りつつ「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました」とコメント。そして今後については「11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したいと考えております」と決意を新たにしている。彼女の投稿にファンからは「新しい一歩が幸せなものになりますように！」「次のステージも応援しています」「新たなステージでの活躍を期待します！」といった励ましの声が寄せられている。
また2022年に入社し『めざましテレビ』、『ぽかぽか』などの番組に出演していた勝野健も3月に自身のInstagramで同月末での退社を発表。投稿の中で彼は「これまで未熟な私を温かく指導してくれた諸先輩方、ともに番組を作り上げてくれたスタッフの皆様、取材を通じてお世話になった皆様、そして画面越しに応援してくださった視聴者の皆様に、心より感謝申し上げます。本当に多くのことを学ばせていただいた、かけがえのない4年間でした」とコメント。さらに今年1月に結婚していたことや退社後には生活の拠点を京都へ移すことも発表。退社後について「今後はフリーランスとして活動を続けてまいります」とつづり「歴史と文化の薫る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります」と意気込んでいる。この投稿にファンからは「わぁ〜ビックリしました!!ご結婚おめでとうございます」「びっくりしました…寂しいです…でも、幸せになって下さい!!」などの反響が寄せられている。
そして22日には、フジテレビにて15年間務めた竹内友佳が7月での退社をInstagramで発表。「フジテレビアナウンサーとして過ごした日々は、本当にたくさんの出会いと学びに溢れていて、私にとってかけがえのない時間でした」と振り返っている。竹内といえば『笑っていいとも』『めざましテレビ』『すぽると！』といったフジテレビの顔といえる番組に多数出演。2021年に産休を取得し、翌年11月に復帰したが、今回退社に至った経緯として「4歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたい」としている。この発表には、「えっ！とても残念です」「タケパンずっと大好きだよ」「優しい声が癒しでした」などと、退社を惜しむ声が寄せられている。
引用：「西岡孝洋」Instagram（＠takahiro_nishioka_official）
「椿原慶子さん」Instagram（＠keiko_tsubakihara）
「永島優美」Instagram（＠yuumi_nagashima）
「フジテレビアナウンサー」Instagram（＠fujitv_announcer）
「藤本万梨乃さん」Instagram（＠marino.fujimoto1030）
「小澤陽子」Instagram（＠yoko.ozawa729）
「勝野健」Instagram（＠ken.katsuno）
「竹内友佳」Instagram（＠yuka.takeuchi_official）
【写真】フジテレビアナ、1年間で退社発表8名！ 全員イッキ見
■2025年3月には3名が退社発表
2025年3月末に退社したのは『めざまし8』で情報キャスターを務めていた西岡孝洋。1998年に入社した西岡はオリンピックやサッカーW杯の実況を担当し『プロ野球ニュース』、『FNNスーパーニュース』などの番組に出演。在籍中から行政書士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を取得していたという西岡は2025年2月退社発表の中で「退社後は、法律や不動産、金融などの分野で、アナウンサーとして培った『伝える力』を活かし、新たな道を歩んでいく所存です」とコメント。退社後の2025年6月には自身のXでエイベックス・マネジメント・エージェンシーとのエージェント契約締結を報告。また今年開催されたミラノ・コルティナオリンピックでは、TVerでの無料配信でMCを務めていた。
同じく2025年3月10日に自身のInstagramで退社を発表したのが2014年に入社し『めざましテレビ』のメインキャスターを務めていた永島優美。プライベートでは2021年3月に結婚し、2024年1月に第1子出産を報告していた永島。Instagram上での発表では、前年10月から退社の準備を進めていたと説明し「来月からは新しい環境に身を置き“伝える力”を活かした仕事はもちろん、25年間続けてきたダンスなどスポーツに関する仕事や、3年前に取得した資格「果物インストラクター」「オーガニックフルーツソムリエ」として、フルーツの魅力を伝える仕事に携わっていきたいと考えています」とコメントしている。この報告にファンからは「新たな場所で笑顔とフルーツの良さを伝えて下さいね」「泣いちゃった。明るくて大好きでした」「新たな挑戦応援します！ファイト!!」などの声が集まった。現在、永島はフリーアナウンサーとしてラジオ番組『SPORTLIGHT』（TOKYO FM）に出演している。
■2025年6〜12月には若手女子アナ2名が
2025年3月下旬、フジテレビを通じて同年6月30日での退社を発表したのは2022年入社の岸本理沙さん。在籍中は『Live News イット！』や『ぽかぽか』などの番組に出演していた彼女は、局を通じた報告の中で「番組を通じてさまざまな業界、専門分野の方とお会いする中で、1年ほど前から国内外の企業経営の仕事に関心を持ち始めました」と明かし「深く知識を習得していくためにはいったん区切りをつけた方がいいとの決断に至りました」と退社理由を説明。退社後については「他の企業に籍を置き、自分の目指す道を全うすべく精進してまいります」とコメントした。この報告にSNS上には「大好きな岸本アナが辞めるなんて悲しい」「きっしー退社早すぎるよぉ〜」「新しいチャレンジ、すごいよね〜！カッコイイ〜」といった反応がポストされていた。
そして2025年12月にInstagramで同年いっぱいでの退社を報告したのが2019年入社の藤本万梨乃さん。学生時代から『ABEMA NEWS』（ABEMA）や『News Access』（BS朝日）でキャスターを務めていた彼女は入社後には『めざましテレビ』、『さんまのお笑い向上委員会』、『Mr.サンデー』などの番組に出演していた。プライベートでは2025年に結婚を報告していた藤本さん。Instagramへの投稿では「会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、退社後については「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります」とコメント。ファンからは「びっくりした！」「ユーモアあるキャラクターが大好きでした！」「素敵な笑顔で癒されてました お疲れ様」などの声が集まっている。
■この3月にも続々退社発表
さらに今月、Instagramで6月をもって退社することを報告したのが2015年に入社した小澤陽子。在籍中は『みんなのKEIBA』や『Live News イット！』、『全力！脱力タイムズ』などの番組に出演していた彼女は、2022年10月に結婚し、2024年2月には第1子を出産したことを報道されていた。退社を報告したInstagramの投稿の中で小澤は「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」と振り返りつつ「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました」とコメント。そして今後については「11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したいと考えております」と決意を新たにしている。彼女の投稿にファンからは「新しい一歩が幸せなものになりますように！」「次のステージも応援しています」「新たなステージでの活躍を期待します！」といった励ましの声が寄せられている。
また2022年に入社し『めざましテレビ』、『ぽかぽか』などの番組に出演していた勝野健も3月に自身のInstagramで同月末での退社を発表。投稿の中で彼は「これまで未熟な私を温かく指導してくれた諸先輩方、ともに番組を作り上げてくれたスタッフの皆様、取材を通じてお世話になった皆様、そして画面越しに応援してくださった視聴者の皆様に、心より感謝申し上げます。本当に多くのことを学ばせていただいた、かけがえのない4年間でした」とコメント。さらに今年1月に結婚していたことや退社後には生活の拠点を京都へ移すことも発表。退社後について「今後はフリーランスとして活動を続けてまいります」とつづり「歴史と文化の薫る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります」と意気込んでいる。この投稿にファンからは「わぁ〜ビックリしました!!ご結婚おめでとうございます」「びっくりしました…寂しいです…でも、幸せになって下さい!!」などの反響が寄せられている。
そして22日には、フジテレビにて15年間務めた竹内友佳が7月での退社をInstagramで発表。「フジテレビアナウンサーとして過ごした日々は、本当にたくさんの出会いと学びに溢れていて、私にとってかけがえのない時間でした」と振り返っている。竹内といえば『笑っていいとも』『めざましテレビ』『すぽると！』といったフジテレビの顔といえる番組に多数出演。2021年に産休を取得し、翌年11月に復帰したが、今回退社に至った経緯として「4歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたい」としている。この発表には、「えっ！とても残念です」「タケパンずっと大好きだよ」「優しい声が癒しでした」などと、退社を惜しむ声が寄せられている。
引用：「西岡孝洋」Instagram（＠takahiro_nishioka_official）
「椿原慶子さん」Instagram（＠keiko_tsubakihara）
「永島優美」Instagram（＠yuumi_nagashima）
「フジテレビアナウンサー」Instagram（＠fujitv_announcer）
「藤本万梨乃さん」Instagram（＠marino.fujimoto1030）
「小澤陽子」Instagram（＠yoko.ozawa729）
「勝野健」Instagram（＠ken.katsuno）
「竹内友佳」Instagram（＠yuka.takeuchi_official）