フジテレビアナが異例の退社ラッシュ 永島優美、竹内友佳らが去った1年間
昨年からネットで大きな話題となっていたのがフジテレビアナウンサーの退社ラッシュ。ここでは2026年3月までの1年間で退社を発表したアナウンサーたちの情報をまとめてみた。
【写真】フジテレビアナ、1年間で退社発表8名！ 全員イッキ見
2025年3月10日に自身のInstagramで退社を発表したのが2014年に入社し『めざましテレビ』のメインキャスターを務めていた永島優美。プライベートでは2021年3月に結婚し、2024年1月に第1子出産を報告していた永島。Instagram上での発表では、前年10月から退社の準備を進めていたと説明し「来月からは新しい環境に身を置き“伝える力”を活かした仕事はもちろん、25年間続けてきたダンスなどスポーツに関する仕事や、3年前に取得した資格「果物インストラクター」「オーガニックフルーツソムリエ」として、フルーツの魅力を伝える仕事に携わっていきたいと考えています」とコメントしている。この報告にファンからは「新たな場所で笑顔とフルーツの良さを伝えて下さいね」「泣いちゃった。明るくて大好きでした」「新たな挑戦応援します！ファイト!!」などの声が集まった。現在、永島はフリーアナウンサーとしてラジオ番組『SPORTLIGHT』（TOKYO FM）に出演している。
そして今月22日には、フジテレビにて15年間務めた竹内友佳が7月での退社をInstagramで発表。「フジテレビアナウンサーとして過ごした日々は、本当にたくさんの出会いと学びに溢れていて、私にとってかけがえのない時間でした」と振り返っている。竹内といえば『笑っていいとも』『めざましテレビ』『すぽると！』といったフジテレビの顔といえる番組に多数出演。2021年に産休を取得し、翌年11月に復帰したが、今回退社に至った経緯として「4歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたい」としている。この発表には、「えっ！とても残念です」「タケパンずっと大好きだよ」「優しい声が癒しでした」などと、退社を惜しむ声が寄せられている。
【写真】フジテレビアナ、1年間で退社発表8名！ 全員イッキ見
2025年3月10日に自身のInstagramで退社を発表したのが2014年に入社し『めざましテレビ』のメインキャスターを務めていた永島優美。プライベートでは2021年3月に結婚し、2024年1月に第1子出産を報告していた永島。Instagram上での発表では、前年10月から退社の準備を進めていたと説明し「来月からは新しい環境に身を置き“伝える力”を活かした仕事はもちろん、25年間続けてきたダンスなどスポーツに関する仕事や、3年前に取得した資格「果物インストラクター」「オーガニックフルーツソムリエ」として、フルーツの魅力を伝える仕事に携わっていきたいと考えています」とコメントしている。この報告にファンからは「新たな場所で笑顔とフルーツの良さを伝えて下さいね」「泣いちゃった。明るくて大好きでした」「新たな挑戦応援します！ファイト!!」などの声が集まった。現在、永島はフリーアナウンサーとしてラジオ番組『SPORTLIGHT』（TOKYO FM）に出演している。