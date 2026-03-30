サッカーユニフォーム研究家「ともさん」が湘南のユニフォームに注目した

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間にわたり開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分かれて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は湘南ベルマーレが特別シーズンで着用する一着に注目している。

湘南のJリーグ百年構想リーグのユニフォームコンセプトは「KNOT」。それはクラブとサポーター､地域､スポンサー､選手､サプライヤーとの「絆」を表す。

1stユニフォームでは結び目をなすロープのように、細かな流れが撚り合わさり、一つの大きな流れが完成されるデザイン。湘南の海を思わせる雄大な自然、太陽に反射された波間を思わせるデザインとなっている。

2ndユニフォームはクラブの象徴である「緑と青」がゆるぎない芯として選手を支える。サプライヤーロゴ、クラブエンブレムとクラブスローガンである「たのしめてるか。」がセンターに配置され、緑と青のセンターラインが身頃を縦に貫く。

「センターラインのデザインはサッカーユニフォームでは定番ではあるが、これほどさわやかで力強さを感じるものは少ないのではないだろうか。個人的にはクラブスローガンが胸中央で『たのしめてるか。』と訴えている点が良い！ローンチムービーがとても良いから今一度観てほしい」と解説した。（FOOTBALL ZONE編集部）