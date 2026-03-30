社会人野球の第７２回ＪＡＢＡ静岡大会が４月２日に浜松球場などで開幕する。参加１６チームが４ブロックに分かれ、総当たりのリーグ戦を行い、１位の４チームがトーナメント戦で優勝を争う。Ｖチームは秋の日本選手権の出場権が与えられる。昨秋の日本選手権王者・ヤマハが３年ぶりの地元Ｖを狙う。

期待の大型新人が、ホームタウンの公式戦に初お目見えする。静岡高出身で、明大から新加入した１９３センチ右腕の高須大雅（２２）が浜松での試合を心待ちにしている。九谷青孝投手コーチ（３６）は「今大会は中継ぎでスタンバイさせる」と、明言。高須も「まずは、任されたイニングを抑えたい」と、気を引き締めた。

加入してすでに、３試合に登板。社会人初公式戦となった春季東海地区大会の東邦ガス戦では、自己最速を１キロ更新する１５４キロを計測。「ここまでのトレーニングが出ていると思う」と、手応えをつかんだ。

２７日には、明大の同期生でドラフト２位入団のルーキー左腕・毛利海大（２２）がロッテの開幕投手に抜てきされた。西武を５回無失点に抑え、見事、プロ初勝利を飾った。「気になる存在。すごく刺激になる」。昨秋のドラフトでは大学４年夏に発症した右肩痛の影響で指名はなかった右腕の闘志に一段と火がついた。「チームの勝利に貢献する投球をしたい」。高須の社会人野球生活が本格的にスタートを切る。

◆高須 大雅（たかす・ひろまさ） ２００３年８月２８日磐田市生まれ。２２歳。磐田東中から静岡高に進み、高３夏はエースとして甲子園に出場。１回戦で新田（愛媛）に２―４で敗れた。明大から今春、ヤマハに入社。１９３センチ、９５キロ。右投右打。

◆今大会のヤマハ試合日程

▽４月２日 日本製鉄かずさマジック（１１時半）

▽同３日 ＦｅｄＥｘ（１１時半）

▽同５日 王子（９時）

▽同６日 準決勝、決勝

※球場はすべて浜松。６日はリーグ戦を勝ち上がった場合。