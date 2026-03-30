フジテレビの竹俣紅アナウンサーが29日、自身のインスタグラムを更新し、同局「みんなのKEIBA」を卒業したことをあらためて報告した。



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「今週で『みんなのKEIBA』を卒業し、来週からは『BSスーパーKEIBA』を担当いたします」と“移籍”を伝えた。その上で「引き続き、競馬予想YouTubeも毎週土曜日にアップされますので、よろしくお願いします」と予想を継続することも明言した。



「『みんなのKEIBA』出演者の皆さま、関係者の皆さま、スタッフの皆さん、そしてこれまで番組をみてくださった皆さま、3年間、本当にありがとうございました！」と感謝。「来週からは『BSスーパーKEIBA』で番組進行に加えて、パドック進行なども担当しますので、よろしくお願いいたします」とあいさつした。



さらに「『みんなのKEIBA』は来週から がんばり屋さんのかわいい後輩・石渡アナが担当してくれます」と間もなく入社2年目に入る後輩・石渡花菜（いしわた・はな）アナが後任を務めることも紹介した。石渡アナは2002年4月16日、東京都生まれ。中央大学文学部卒業。



竹俣アナは、番組レギュラーのDAIGOには「どんなときも周りの人への心配りを欠かさない＠daigo_breakerz_さん 大変お世話になりました。ありがとうございました」と感謝。「そして、9年ぶりのご出演だったにもかかわらず、生放送終了後の私の卒業セレモニーにもお付き合いくださり、盛り上げてくださった、おぎやはぎ 小木さん ありがとうございました」と29日にゲスト出演した小木博明にもきちんと感謝を伝えた。



（よろず～ニュース編集部）