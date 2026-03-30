絵と票が猫を救う！ インターリンク「さくらみの猫耳イラストコンテスト」

記事ポイント 487作品・5,125票から支援金99,950円を達成し、大阪さくらねこの会へ寄付応募1作品100円・投票1票10円で寄付額が決まる参加型の仕組みを採用コンテストへの参加がさくらみ啓発と保護猫支援を同時に実現 487作品・5,125票から支援金99,950円を達成し、大阪さくらねこの会へ寄付応募1作品100円・投票1票10円で寄付額が決まる参加型の仕組みを採用コンテストへの参加がさくらみ啓発と保護猫支援を同時に実現

インターリンクが開催した「さくらみの猫耳イラストコンテスト」に487作品の応募と5,125票の投票が集まり、支援金合計99,950円を達成しています。

集まった支援金は、大阪を拠点にTNR活動・殺処分ゼロを目指す「大阪さくらねこの会」へ寄付されています。

コンテストへの参加そのものがさくらみの認知拡大と保護猫支援につながる取り組みとして、毎年多くの参加者を集めています。

インターリンク「さくらみの猫耳イラストコンテスト」

応募作品数：487作品投票数：5,125票合計寄付額：99,950円寄付先：大阪さくらねこの会

今回のコンテストでは、応募作品1点につき100円、投票1票につき10円として寄付額を算出する仕組みを採用しています。

応募487作品分の48,700円と投票5,125票分の51,250円を合算した99,950円が、保護猫活動の最前線で活動する「大阪さくらねこの会」へ届けられています。

さくらみとTNR活動

さくらみとは、地域猫として管理・見守りをされている猫の目印です。

不妊手術済みの証として耳先をさくらの花びら型にカットしており、この印がないと何度も捕獲・麻酔処置が繰り返されるリスクが生じます。

インターリンクは、さくらみを多くの人に知ってもらいたいという思いから、コンテストを通じた動物愛護活動の支援を続けています。

寄付先：大阪さくらねこの会

「大阪さくらねこの会」は、大阪を中心にTNR（捕獲・不妊手術・元の場所へ戻す活動）を行い、殺処分ゼロを目指す団体です。

地域猫の保護や医療支援など、現場に密着した活動を継続しています。

寄付金はTNRや保護猫の医療費として活用されます。

代表の原田氏は、コンテスト参加者のイラストの精度とさくらみへの愛情の深さに驚きと敬意を示しています。

過去の寄付実績

2025年は保護猫カフェ CATLOAFへ63,420円、2024年は動物環境・福祉協会Evaへ97,560円、2023年は CAIT SITHへ78,190円が贈られています。

毎年異なる保護猫団体を支援しながら、さくらみの認知拡大を続けるコンテストとして定着しています。

描くこと・投票することの両方が直接支援につながる構造が、参加者の意欲を高めています。

応募数・投票数が増えるほど支援金が積み上がる仕組みで、地域猫問題への関心と行動を同時に促します。

TNRや医療支援を必要としている猫たちへの支援が、毎年のコンテストを通じて積み重なっています。

さくらみの猫耳イラストコンテストの紹介でした。

よくある質問

Q. さくらみとはどのような目印ですか？

A. 地域猫の不妊手術済みの証として耳先をさくらの花びら型にカットした目印で、この印があることで捕獲・麻酔処置が繰り返されるリスクを防げます。

Q. 寄付額はどのように決まりますか？

A. 応募作品1点につき100円、投票1票につき10円として計算され、今回は487作品分の48,700円と5,125票分の51,250円を合算した99,950円が「大阪さくらねこの会」へ寄付されています。

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