鮭の5.75倍パワーの関節ケア！ 元気屋「金の穂・極」花見応援セール

記事ポイント 80年以上生きる国産長寿ザメの軟骨成分を使用した関節ケアサプリ「金の穂・極」鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーを持つ特許取得成分を配合2026年3月31日〜4月6日のAmazon花見応援セールで20%OFF 80年以上生きる国産長寿ザメの軟骨成分を使用した関節ケアサプリ「金の穂・極」鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーを持つ特許取得成分を配合2026年3月31日〜4月6日のAmazon花見応援セールで20%OFF

国産長寿ザメ軟骨専門店・元気屋が、関節ケアサプリ「金の穂・極」をAmazonにて花見応援セール価格で販売します。

80年以上生きる長寿ザメの軟骨から抽出された非変性プロテオグリカンは、鮭由来と比較して5.75倍のパワーを持ち、2024年2月5日に特許を取得しました。

セール期間は2026年3月31日〜4月6日で、通常価格3,980円が20%OFFの3,184円になります。

元気屋「金の穂・極」花見応援セール

セール期間：2026年3月31日〜4月6日販売場所：Amazonセール内容：通常価格3,980円→セール価格3,184円（20%OFF）対象商品：金の穂 極（1袋60粒入り）その他サプリメントも20%OFFで販売（一部商品はセール対象外）

国産長寿ザメ軟骨専門店・元気屋は、80年以上生きる長寿ザメの強靭な生命力に着目し、世界でも希少な国産長寿ザメを専門に取り扱った健康食品を展開しています。

節々に悩みを持つ多くの方から喜びの声が届いており、この度、お花見シーズンに合わせた花見応援セールをAmazonにて実施します。

元気屋が実施したアンケートでは、家族と一緒にお花見を楽しむ人が54.1%と過半数を超えています。

しかし、関節に不安を持つ高齢の方にとって、人混みの移動や長時間座り続けることは足腰に大きな負担となります。

関節の不安を忘れて家族との大切な時間を過ごしてほしいという想いから、今回の花見応援セールが企画されています。

「金の穂・極」の成分と特徴

「金の穂・極」は、身体の軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカンと非変性II型コラーゲンを国内最大級に配合しています。

たった1粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが含まれており、1日1粒で手軽に続けられます。

国立大学法人弘前大学で研究開発され、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカンの商品化に成功しています。

東京農工大学との共同研究により、一般的なサプリメントに使われる鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーがあることが証明され、2024年2月5日に特許を取得しました。

厳選されたアブラツノザメ

500種類以上いるサメの中でも厳選を重ね、3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほど生命力の強いアブラツノザメを使用しています。

「金の穂・極」1袋（60粒分）の製造には、なんとアブラツノザメ1頭分が使われています。

セール期間中は「金の穂・極」のほか、その他サプリメントも20%OFFで販売されます。

希少な国産長寿ザメサプリをお得に試せる機会となっています。

3ヵ月以内に喜びを実感する愛用者が多く、節々のケアに役立つサプリメントです。

鮭の5.75倍というプロテオグリカンのパワーと、国産長寿ザメの希少な軟骨成分が、毎日の関節ケアをサポートします。

1日1粒の手軽さで続けやすく、行楽シーズンのおでかけを快適に楽しめる身体づくりに役立ちます。

元気屋「金の穂・極」花見応援セールの紹介でした。

よくある質問

Q. 花見応援セールの期間と割引内容は？

A. セール期間は2026年3月31日〜4月6日で、Amazonにて「金の穂・極」が通常価格3,980円から20%OFFの3,184円で販売されます。

Q. 「金の穂・極」にはどのような成分が配合されていますか？

A. 1粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されています。

国産長寿ザメ由来のプロテオグリカンは、鮭由来と比較して5.75倍のパワーがあり、2024年2月5日に特許を取得しました。

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