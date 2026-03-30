イランのガリバフ国会議長が米軍による地上戦の可能性に言及しながら抗戦の意志を表した。

29日（現地時間）のIRNA通信によると、ガリバフ議長がこの日の声明で「敵は公開的に交渉メッセージを送りながらも隠密に地上攻撃を計画している」とし「我々の兵士は米軍が地上に到着するのを待ち構え、彼らの命を燃やす」と明らかにした。

続いて「米国は戦争で達成できないことを15項目の要求条件として提示した」とし「トランプ大統領はイスラム共和国を倒そうという計画だったが、戦争以前に開いていた海峡を再び開放することが彼の実質的な目標になった」と述べた。

また「エネルギー市場は統制不能状態であり、F−35戦闘機から空母まで米国が誇示した戦力が大きな打撃を受けた」と主張した。

ガリバフ議長は「我々は巨大な世界大戦をしている」とし「米国を懲らしめて後悔させ、これ以上イランを攻撃する考えを抱けないようにする」とも話した。

さらに「我々はみんな最高指導者モジタバ師に従う敬虔で覚醒した追従者になるべき」とし、米国とイスラエルによる攻撃で先月爆死した最高指導者ハメネイ師を後継した息子のモジタバ師を中心に団結することを強調した。