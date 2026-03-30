無料で使いこなせる！ デージーネット「Zulip日本語マニュアル」

記事ポイント OSSチャット「Zulip」の日本語マニュアルをデージーネットが2026年3月26日より無償公開トピック形式で会話を整理できる「ストリーム機能」が最大の特徴ライセンスコスト完全無料・オンプレミス対応でセキュリティ面も安心 OSSチャット「Zulip」の日本語マニュアルをデージーネットが2026年3月26日より無償公開トピック形式で会話を整理できる「ストリーム機能」が最大の特徴ライセンスコスト完全無料・オンプレミス対応でセキュリティ面も安心

OSSのビジネスチャットツール「Zulip」の日本語マニュアルが、デージーネットにより2026年3月26日よりホームページで無償公開されています。

管理者向けとユーザー向けの2種類が用意されており、イメージ画像付きでわかりやすい内容になっています。

Rocket.Chatからの乗り換えを検討している企業にとって、新たな選択肢として活用できます。

デージーネット「Zulip日本語マニュアル」

公開日: 2026年3月26日対象: Zulip管理者・ユーザー提供形式: 無償・ホームページ公開提供元: 株式会社デージーネット

「Zulip」は2012年にリリースされたOSSのチャットシステムです。

リアルタイムな会話のやり取りができる一方、最大の特徴はトピック単位で会話を整理できる「ストリーム機能」にあります。

通常のチャットツールでは1つのルームで複数の話題が混在しがちですが、Zulipはストリームの中でトピックを使って話題別に会話を分けられるため、後から会話履歴を探しやすい環境が整っています。

また、大規模なメッセージのやり取りにも対応できる高い拡張性も備えています。

日本語マニュアル公開の背景

従来、OSSのビジネスチャットとしてはRocket.Chatが広く使われていますが、近年のライセンス体系変更を受けて別のOSSチャットツールを検討する企業が増えています。

一方でZulipの公式サイトには日本語情報が少なく、日本語ユーザーが豊富な機能を使いこなすには障壁があります。

デージーネットは社会貢献の一環として、OSSをビジネスに効果的に活用してもらえるよう、管理者マニュアルとユーザー向け日本語マニュアルを作成・公開しています。

主な利用メリット

Zulipを導入することで、以下のようなメリットが得られます。

ライセンスコスト無料・オンプレミス対応で機密情報を扱う環境でも利用しやすいストリーム＋トピック形式で会話の整理・履歴検索がしやすいAndroidとiOS向けモバイルアプリでプッシュ通知にも対応OSSのWeb会議システム（Jitsi Meet・BigBlueButton）と連携してトークルームから即座に会議を開始できる

Zulipはライセンスコスト無料・オンプレミス対応により、機密情報を扱う企業でも安心して導入できるビジネスチャットツールです。

ストリームとトピックを組み合わせた会話管理機能で、複数の話題が同時進行しても整理しやすい環境が整っています。

デージーネットが公開した日本語マニュアルにより、豊富な機能を日本語で理解してすぐに活用できます。

デージーネット「Zulip日本語マニュアル」の紹介でした。

よくある質問

Q. ZulipはRocket.Chatとどう違いますか？

A. Zulipはトピック形式で会話を整理できる「ストリーム機能」が最大の特徴です。

近年Rocket.Chatはライセンス体系が変更されていますが、Zulipは完全なOSSとして無料で利用できます。

Q. 日本語マニュアルはどこで確認できますか？

A. デージーネットのホームページで、管理者マニュアルとユーザーマニュアルの2種類が2026年3月26日より無償公開されています。

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