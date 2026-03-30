DAIGOの料理番組、初のスタジオ観覧収録 家でもよく作る「ヘビロテメニュー」披露
ミュージシャンでタレントのDAIGOと一緒に日々の献立の悩みを解決していくABCテレビ・テレビ朝日系料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』（月〜金 後1：30）が4月で放送5年目に突入するのを受けて、初のスタジオ観覧収録を開催。その模様を4月6日〜10日の5日間にわたって放送する。
【番組カット】ノリノリで観覧席に向かってコールするDAIGO
2022年4月4日に放送がスタートした『DAIGOも台所』。当時は料理の経験がほとんどなかったDAIGOだが、この4年間でメキメキと腕を上げ、今では自宅で手作り料理を家族に振る舞い、当初の目標だった「娘のためのお弁当作り」もこなすまでになった。
そして今回、5年目を記念して番組初のスタジオ観覧を開催する。観覧客に見守られながら、DAIGOがこれまでに番組で習った料理の中から、家でもよく作るという「ヘビロテメニュー」を調理する。スタジオに拍手で迎えられたDAIGOは、観覧席にズラリと並ぶファンに、にこやかに手を振りつつも「うれしいけど、見られると緊張しますね〜」と一言。「『新婚さんいらっしゃい！』の(観覧で使っている)椅子を借りているみたいです」とプチ情報で和ませた。
初日の4月6日放送回では、おなじみの日本料理の講師・長谷川晃先生を“見守り役”に、「だし巻き玉子」を作ることに。「先生、今日は立っててください！僕がやりますから、見守っていてくださいね！」「レッツだし巻き！」と意気込み、先生も「お客さんたちにいいところを見せれるように」と見守ることに。
普段から子どものお弁当に入れる「玉子焼きをよく作ってます」というだけあり、調理はスムーズに進行。卵液を2つのボウルにぴったり分ける場面では、「これカメラで撮ってもらった方がいいかも！完璧！」とスタッフに伝えるほどの出来栄え。
ところが、いよいよ焼きの工程に入ると「緊張してきた…」とそわそわ。それもそのはず、「初めてだし巻き玉子を家で作った時、写真を撮ってプロデューサーに送ったら、『おいしそうなフレンチトーストですね』って言われましたから」と忘れられない思い出を語るDAIGO。「そんなこともありましたね」と笑う先生だが…。今回は、綺麗なだし巻き玉子を作ることができるのか。
■放送情報
4月6日（月）〜10日（金）午後1時30分〜1時45分（放送終了後、TVerで見逃し配信）
【番組カット】ノリノリで観覧席に向かってコールするDAIGO
2022年4月4日に放送がスタートした『DAIGOも台所』。当時は料理の経験がほとんどなかったDAIGOだが、この4年間でメキメキと腕を上げ、今では自宅で手作り料理を家族に振る舞い、当初の目標だった「娘のためのお弁当作り」もこなすまでになった。
初日の4月6日放送回では、おなじみの日本料理の講師・長谷川晃先生を“見守り役”に、「だし巻き玉子」を作ることに。「先生、今日は立っててください！僕がやりますから、見守っていてくださいね！」「レッツだし巻き！」と意気込み、先生も「お客さんたちにいいところを見せれるように」と見守ることに。
普段から子どものお弁当に入れる「玉子焼きをよく作ってます」というだけあり、調理はスムーズに進行。卵液を2つのボウルにぴったり分ける場面では、「これカメラで撮ってもらった方がいいかも！完璧！」とスタッフに伝えるほどの出来栄え。
ところが、いよいよ焼きの工程に入ると「緊張してきた…」とそわそわ。それもそのはず、「初めてだし巻き玉子を家で作った時、写真を撮ってプロデューサーに送ったら、『おいしそうなフレンチトーストですね』って言われましたから」と忘れられない思い出を語るDAIGO。「そんなこともありましたね」と笑う先生だが…。今回は、綺麗なだし巻き玉子を作ることができるのか。
■放送情報
4月6日（月）〜10日（金）午後1時30分〜1時45分（放送終了後、TVerで見逃し配信）