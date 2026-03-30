「そりゃ労働生産性が上がるわけねえだろ」――そう言い切るのは、メディアアーティストの落合陽一氏だ。日本の官僚組織では、仕事の大半が“手順”や“形式”に費やされ、肝心の中身に割ける時間はわずかだという。

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なぜ、優秀な人材ほど「ムダ」に縛られてしまうのか。民主主義の「遅さ」とは何を意味するのか。本稿では、落合氏と先崎彰容氏が「新時代の倫理」と日本社会の構造問題を徹底的に語り合った『令和日本をデザインする』（文藝春秋）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



なぜ日本の労働生産性は低いままなのか？ ©文藝春秋

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「手順が8割」だから生産性が上がらない

落合陽一（以下、落合） 僕は政府の仕事にいろいろ関わっているので、実感しているんですけど、日本の役所って8割の時間を手順だとか、そこでしか通用しないノウハウのために使ってしまうんです。

で、実質的な中身には2割の時間しか使わない。こんな圧倒的な時間の無駄に、圧倒的に優秀な官僚の人生を使っちゃうんだから、「そりゃ労働生産性が上がるわけねえだろ」って僕はいつも思ってます。

しかも、残った2割の時間も、パワーポイントで玉虫色の資料を作るのに使ったりする。「最終的に形になるもののクオリティを上げてください」って国民は望んでるのに。段取りが重要なのはわかるが、結局は最終成果物がすべてじゃないですか。それなのに日本では、段取りに足を引っ張られて最終成果物のクオリティが下がっている。

先崎彰容（以下、先崎） たとえば中国だったら、「この地下鉄を2030年までに作れ」って号令がかかれば、段取りをすっ飛ばしてでも作るわけです。剛腕社長国家が中国（笑）。もちろんよくないことなんだけど、このトップダウンの指揮系統と馬力に日本は対抗できるのかっていう問題も突き付けられている。しんどい時代なんですよね。

対する、民主主義が持っているいちばんいいところは、実は「遅さ」なんです。きちんと手順を踏んで、独裁にならないようにやっていくという。これはものすごく大事なことで、どこまでも強調しなくちゃいけません。ただ、形式的な書類を作るとかいったことに忙殺されて、日本が疲弊しているのだとしたら、これは一体何なのかと根本から考え直さなければならない。

福沢諭吉が「官」に入ることを拒絶した理由

落合 本当にそう思いますね。

先崎 落合さん、まだ30代ですよね？

落合 いま30代後半です。

先崎 若いうちに日本の役所の根本問題みたいなものを実感されたのって、すごく貴重な経験だと思うんです。それを、どうか今後に生かしていただきたい。端的に言うと、「正しく」生産性が上がるようにしていただきたいってことですね。

ポイントは「正しく」にあって、生産性向上と号令をかけると、社員をリストラして2分の1の人件費で従来業務をやらせて2倍の生産性を生み出そうとする。これって否定的で冷徹な人間関係しか生み出さない。つまり社会の空気をマイナスにしてしまうんです。

逆に一個人のパワーをあげて2倍の仕事をさせればよい。空気は澄んで明るくなるでしょう。日本には才能のある人がたくさんいるし、優秀な人もたくさんいるんですよ。

でも、官の側に入ると、どうしようもなくなる。明治5年（1872年）から書きはじめた、福沢諭吉の『学問のすゝめ』にそう書かれています。だから彼は、慶應義塾を私立のまま死守したんですね。何回誘われても、官の側には絶対入らなかった。

落合 僕は20代後半から、手順に8割取られる世界でずっと揉まれてきたんです。本当に何とかしたいとは思ってますけどね。でも、闇は深いですよ。

〈「メディアに出るたびに兼業届を提出している」あの落合陽一でさえ“ルールの壁”を超えられない⋯結果よりも「ルール遵守」を重んじる日本の閉塞性【落合陽一×先崎彰容】〉へ続く

（落合 陽一,先崎 彰容／文春新書）