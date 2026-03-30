FUJIWARAの原西孝幸の様子について若手芸人が「一言も喋らない」「息の音遣いも聞こえない」などと心配する一幕があった。

【映像】「一言も喋らない」FUJIWARA原西の楽屋での様子

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が出演。

世の中には、触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」が存在する。そんな「これって触れていいものなのか？」という微妙なラインで悩んでいる話を芸人たちが持ち寄り、イジっていいのか、柔らかい話なのかを判定する「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」が放送された。芸人柔らか鑑定士を務めるのは、きしたかのの高野正成。相談者として、鬼越トマホーク（金ちゃん・良ちゃん）、リンダカラー∞のDen、ライスの関町知弘、三四郎の小宮浩信、きしたかのの岸大将が登場した。

良ちゃんの相談は「病院の待合室にいるおじいちゃんよりも喋らないFUJIWARAの原西孝幸」というもの。

良ちゃんによると原西は「楽屋で一緒になっても一言も喋らない。息の音遣いも聞こえないくらい黙られてるんです」とのこと。しかし、いざ本番になると楽屋での人格が嘘だったかのようにギアを一気に上げてギャグを披露するそうだ。大悟はその姿について「プロやなあって若いころホンマに思った」と語った。

良ちゃんは「ちょっといじらないと本人の体にも負担がかかっている」と心配しているという。ちなみに原西は現在、禁酒しているそうで、ノンアルコールビールを1日6リットル飲むという生活を送っているそうだ。良ちゃんは「ノンアルコール中毒。初めての病気の可能性がある」と予想しており、そろそろ周囲がいじらないと健康的にもよくないと懸念している。