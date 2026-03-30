「なごみ（和）」DCリレー号が5月30日に運行

JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、2026年5月30日（土）に福島→横浜間でE655系電車「なごみ（和）」を使用した団体臨時列車を運行します。

【画像】長い！これが福島→横浜「直通列車」の運行時刻です

E655系「なごみ（和）」は、お召列車などにも使われるハイグレード車両。全席がグリーン車仕様で、1編成しか存在しません。3号車には9席だけVIPシートがあり、本革張りの座席となっていることが特徴です。

今回の団体臨時列車は、今年6月までデスティネーションキャンペーンが開催される福島と、2027年開催の「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン」に先立ち、同時期にプレキャンペーンが開催される横浜を結ぶ列車となります。

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、この列車に乗車できる旅行商品を販売中。申し込みは同社のウェブサイト「日本の旅、鉄道の旅」で受け付けるとしています。

ちなみに、JR東日本では、首都圏エリアは直流1500Vの一方、東北エリアは交流2万Vとなっています。そのため、在来線で両地区を結ぶ列車には直流・交流どちらの電流でも走れる交直流車両が必要です。E655系は交直流両用の特急車両であるため、福島から横浜まで走行することが可能となっています。