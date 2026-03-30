「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

白紙で出された答案にどう答えるか？

「白紙の答案用紙が届きました。どうすればいいですか？」

ベネッセの赤ペン先生向けの研修で、そう問われたことがあります。

実際、長年この仕事をしていると、白紙に近い状態で提出された答案を目にすることがたびたびあります。そんなとき、私はこんなふうに言葉をかけます。

「赤ペンを提出してくれてうれしかったよ！」

白紙の答案を送ってくる子どもたちの事情はさまざまです。解こうとしたけれど、本当に手も足も出なかったという子もいれば、まだ授業で習っていない部分だから答えられなかったという子もいます。

いずれにせよ、まず知ってほしいのが「何も考えず、平気で白紙を出してくる子はいない」ということ。多くの子は答えを書かないまま答案を出すことに、なんらかの罪悪感を覚えていることでしょう。

その葛藤を乗り越えてでも、赤ペンを提出してくれた心意気を認めてあげたい。そうすることが「次も提出しようかな」という前向きな気持ちにつながると思うからです。ここで「次はちゃんとやろうね」などと言ってしまったら、子どもたちはあっという間にやる気を失うでしょう。

そもそも赤ペン先生に「叱る」という考え方は存在しません。

私たちの理念は、子どもたちの「できるかも」を「できた！」へとつなげる橋渡しをすること。子どもたちが「できた！」にたどり着くように、寄り添いながら背中を押し続けます。白紙であっても赤ペンを提出してくれたその気持ちこそ、私たちを信頼してくれている証だと受け止めているのです。

それが、「白紙の答案」に対しても感謝をする理由です。

感謝の言葉は「特別なとき」のものではない

「うれしかったよ」や「ありがとう」という感謝の言葉は、決して何か特別なことをしたときだけのものではありません。むしろこれらの言葉は、日ごろ見過ごされがちなことに光を当てるための言葉だと私は捉えています。

ほんの小さな行動であっても、取り組んだことそのものに意味があり、それを喜ぶ誰かがいる。その気づきが子どもたちに自信と責任感を芽生えさせ、前向きな行動へと導くのではないでしょうか。

だから私は、赤ペンを提出することは、それ自体が価値ある行動なのだということを、「提出してくれてうれしかったよ」という言葉で繰り返し子どもたちに伝えたいと思っています。

ご家庭でも、例えばお皿を拭くのを手伝おうとした子が、誤って食器を割ってしまったようなとき、どうかため息をついたりせずに、「手伝ってくれてうれしかったよ」と声をかけてあげてください。

近しい存在だからこそ、意識しないと感謝の言葉が出てこないこともあります。「今日も元気に過ごしてくれてうれしいな」「約束を守ってくれてうれしかったよ」――探せば無数にある「うれしかったよ」を、ぜひ一つひとつ言葉にして、子どもに伝えていってくださいね。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）